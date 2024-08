Confedéranos a tós, Pedro

Vamos a ser una España confederal, que a saber en qué consiste eso. Desde el principio hay quienes dicen que el Estado de las Autonomías es de facto un Estado federal, pero si ya lo fuera no se explica que ahora se anuncie que vamos a serlo.

¿Y quién lo anuncia y cómo? El presidente del Gobierno, fuera de toda solemnidad, en una rueda de prensa en respuesta a la pregunta de un periodista que lo requiere sobre su credibilidad. Vino a decirle que si hace pocos días descartaba otorgar un régimen fiscal singular para Cataluña, y ahora la fórmula le produce entusiasmo ¿cómo podemos creer que más adelante no le parezca mal un referéndum de independencia? Y el presidente salió por admitir que vamos inexorablemente hacia el federalismo.

Vamos a una España federal porque hay que investir a Illa y, de paso, que ERC siga sosteniendo a Sánchez

La palabra federalismo, que uno sepa, no aparece en la Constitución, de modo que para que se incorpore a nuestro ordenamiento político habría que iniciar, de una u otra manera, un proceso constituyente. Y esto sin que ningún grupo político, incluido el PSOE, ni expertos constitucionalistas, ni movimiento social alguno, ni siquiera los independentistas (éstos no quieren la confederación, sino la segregación) haya sugerido semejante demanda. Se trata de una ocurrencia personal del presidente Pedro Sánchez, aportada para sortear, una vez más, una pregunta precisa sobre sus improvisaciones y virajes.

Illa, bien superior

Vamos a una España federal porque hay que investir a Salvador Illa y, de paso que ERC siga sosteniendo a Sánchez en el Congreso, y patá palante con Puigdemont, a quien ya se le toreará como sea, sobre la marcha. Esta es la realidad, fuera de toda retórica. Ni siquiera el propio Sánchez se permite rodeos. Ante el atisbo de discrepancias en el seno de su partido, proclama: ¿Quién no quiere que Illa sea investido? Para él, este es el bien superior para el que no importa que deba revisarse la propia estructura del Estado.

En el PSOE murciano todo es servilismo empezando por el secretario general, Pepe Velez, a quien ni siquiera ha hecho falta que lo pongan de ministro

La cuestión confederal, si se me permite, es menor. Se trata de una fórmula de organización como otra cualquiera. Cuando la dictadura éramos un país centralizado y con la Transición pasamos a las autonomías en una reconstrucción exprés en la que algunas, como la murciana, se lo encontraron todo hecho por exclusión de otras asociaciones multiprovinciales y sin que hubiera existido previo reclamo. Pero entonces había un impulso general por la democracia, la participación política y la cercanía de las instituciones. Había, en definitiva, un consenso general para la transformación de las estructuras políticas.

Hoy, la apelación al federalismo surge en una rueda de prensa de parte de un político obligado a improvisar para salvar sus intereses, ni siquiera los generales de su partido en el Estado descentralizado, y sin definición clara de lo que propone. Desde luego, sin reclamar debate o consenso alguno, hoja de ruta, método u orientación acerca de algo que trasciende con claridad el marco habitual de la gestión política que tiene encomendada.

Silencio y aquiescencia

En el paso dado sobre la emancipación financiera de Cataluña, a diferencia de otras concesiones anteriores de extraordinario relieve, el PSOE parece convulsionarse en algunos territorios: Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura... Allí donde Sánchez no tiene atado y bien atado el partido, y donde para que el PSOE mantenga resultados debe percibirse que no es el partido de los agravios territoriales.

El silencio y la aquiescencia están garantizados en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia, precisamente dos de las Comunidades más perjudicadas por el actual sistema de financiación autonómica y a las que la espantada fiscal de Cataluña dejará más a la intemperie. Pero poca réplica cabe esperar de la secretaria socialista valenciana, Diana Morant, ministra del Gobierno de Sánchez y puesta a dedo en la dirección regional del partido por el secretario de Organización, Santos Cerdá. Tampoco el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, está para sacar la trompeta después de llevar a cabo el encargo de Ferraz de contener a los de Susana Díaz, con quien ahora compite acerca de quién defendió más a Chaves y Griñán mientras desaparecían bajo el mandato de ambos los 660 millones de euros destinados a los parados andaluces.

«Hasta aquí», pero más allá

En Sánchez todo es puro servilismo empezando por el PSOE murciano, a cuyo secretario general, Pepe Vélez, ni siquiera ha hecho falta que lo pongan de ministro. El pretexto para apoyar incondicionalmente las derivas del líder plenipotenciario es que también Feijóo sugirió hace algún tiempo que Cataluña podría tener un sistema fiscal diferenciado. Toda incoherencia propia la derivan hacia las incoherencias de los demás. A nadie le importa lo que diga el PP mientras no toque hablar del PP. Es el PSOE el que debe producir sus propias explicaciones de acuerdo a la posición que ha mantenido ante su electorado y militancia. La vida política no es un diálogo circular entre PSOE y PP, sino como en este caso, entre el PSOE y el conjunto de la sociedad. Pero no nos empeñemos; este matiz no les alcanza.

La particularidad de Pedro Sánchez es que no hay palabra suya que no contradiga otra anterior, a veces con diferencias de días o semanas. Es marca de la casa. Siempre hay un vídeo o un titular en que taxativamente, en ocasiones hasta con extraordinaria e innecesaria rotundidad, argumentara con plena convicción lo que de inmediato acata en una renuncia. Una vez que la práctica se convierte en costumbre y se supera la espontaneidad involuntaria del sonrojo, ya es un no parar. Pero lo que sorprende no es el cinismo oportunista del personaje, sino el seguimiento entusiasta de su clá, mimetizada hasta el ridículo. El efecto es de condición mágica: la expresión de García Page «hasta aquí» no tendrá concreción en el voto de los diputados de Castilla-La Mancha cuando toque validar la financiación singular de Cataluña. Hasta aquí, no; hasta la próxima y más allá.

Y es que no hay nada que hacer, y el propio Sánchez se regodea por ello. En la misma rueda de prensa que comentamos advirtió a sus barones díscolos que perderán cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional, pues por lo visto sabe de antemano qué decisión tomarán los de Conde-Pumpido, como parecía saber, también anticipadamente, que exculparían a Maleni Álvarez de los Eres. Estas arrogancias proceden de quien acusa a otros de politizar la Justicia y de judicializar la política a la vez que él mismo denuncia, con todo el aparato del Estado detrás, al juez que lo ha convocado como testigo del caso que atañe a su mujer. Un crak, para qué nos vamos a engañar.

La confederación de España ha empezado por Cataluña, que se confedera sola. Falta saber cómo nos confederaremos los demás, que será a lo que salga. Será un ‘federalismo asimétrico’, como ya propugnaba el socialista Pasqual Maragall, una expresión que lo dice todo. Quien se sorprenda es porque no está al loro. Colocaos y al loro, decía Tierno. Falta nos va a hacer.

