El camión del tapicero y el ducado de Cornualles

Padre e hijo. Me entero por la prensa especializada de que, al ascender a rey, Carlos III de Inglaterra le pasó a su hijo Guillermo el ducado de Cornualles, que le corresponde ahora por ser príncipe de Gales, una propiedad valorada en mil millones de euros. Pero el padre, aunque rey, sigue usando la mansión Highgrove House, que está en Cornualles, y el hijo le cobra un alquiler de 830.000 euros anuales a su papá de su alma. Por cierto, el nene, el heredero, le saca a Cornualles un beneficio anual de 28 millones de euros. Así es la vida, oiga.

La cuñá no va bien. Como muchos de ustedes saben, en los pueblos a la orilla del Mar Menor no hay buena cobertura para los móviles. Esto trae consigo que el personal se salga a la calle a hablar por teléfono y grite un poco para hacerse oír, así que a menudo toda la calle se entera de que hoy alguien ha hecho lentejas para comer y se escuchan comentarios como ‘mira que hacer lentejas con el calor que hace’, etcétera). Una mujer habla por teléfono, en la calle: «La ‘cuñá’ está insoportable. Dile a tu hermano que hable muy seriamente con ella o yo me voy para Murcia y aquí os quedáis vosotros, en familia».

Ya son dos. A los de ‘ha llegado a esta localidad el camión del tapicero’ les ha salido un contrincante en su negocio. Otra furgoneta pasa todos los días por los pueblos ofertando tapizar todo lo tapizable (menos ‘la especialidad en discotecas’, hay que reconocerlo) al 25% del precio ‘normal’. Es una oferta irrechazable. Lo siento por los primeros, porque llevan treinta años con la misma grabación y ya es como si fueran algo nuestro.

Un fuera de serie. Qué partido, oiga, el de Carlos Alcaraz contra Paul. En el segundo set iba perdiendo 5-2 y acabó ganándolo. Es increíble este muchacho. Bien es verdad que, además de sus condiciones personales para el tenis, se ha pasado todos los veranos en Los Urrutias, y eso hace grandes a las personas. Si lo sabré yo.

Opinión. Dos personas hablan acerca de lo del pacto con Esquerra para ceder a Cataluña el control de los impuestos nacionales. Uno de ellos dice alto y claro: «Es un error total. Se rompe el principio de solidaridad y se abre una puerta para que otras comunidades ricas pidan lo mismo, es decir, que al final el ministerio de Hacienda va a manejar los impuestos de las regiones más pobres». Y añade: «Se dice que este ministerio es, en su funcionamiento, la envidia de muchos otros países porque lo lleva todo perfectamente y funciona al pistón. Tiene el respeto –o a veces algo de miedo en unos pocos – de los contribuyentes, pero mantiene al Estado en sus necesidades económicas. Ya te digo, una putada es lo que es», afirma.

Otras razones. El otro interlocutor expone sus ideas al respecto y defiende que es muy importante que un socialista vuelva a ser el presidente de Cataluña (cuando escribo esto, todavía no se ha producido la votación de las bases de Esquerra) y que realmente, con el apoyo de los independentistas a un presidente nacionalista español, el ‘procés catalá’ está muerto. Pero el primero insiste en que es algo inaceptable.

Arte. Una belleza las fotos de bodas de Juan de la Cruz Megías que está publicando a diario La Opinión. Cada una es una narración en sí misma que te da sugerencias para que tú completes la obra con tu lectura de los detalles. Cada día le dedico un tiempo a mirarlas, a buscar este o aquel elemento que me dice cosas de la vida de los retratados. Hay que tener una sensibilidad muy especial para lograr esas fotografías.

Fijación. Una mujer a un hombre, ambos de edad media, sentados en una terraza de su casa frente al mar: «Qué obsesión has tenido siempre con las tetas, Paco».

Serie. Estoy viendo una serie que se llama Shetland. Los guiones están bien y los actores son muy buenos, pero sin duda lo mejor es lo que nos enseñan de las islas Shetland, un archipiélago al norte de Escocia en el que vive poca gente, pero que es un lugar fascinante. Los paisajes que se ven son de una belleza total, a la vez que te hacen pensar en cómo es posible que los seres humanos elijan un sitio para vivir tan alejado de todo, en medio del mar, y con un tiempo atmosférico en el que una tormenta se va y al día siguiente viene otra, siempre con el cielo gris, con un fuerte viento y lluvia materialmente a diario. En una de las islas viven 70 personas y se las ve felices, allí con sus casas aisladas unas de otras. Es interesante la serie.

Suscríbete para seguir leyendo