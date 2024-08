Frente a Castillo-Puche

El escritor yeclano José Luis Castillo-Puche nos hablaba en el pequeño despacho-escritorio de su vivienda de la Ciudad de los Periodistas, de Madrid. Rodeados de libros, de cuadros y recuerdos, se mostraba abierto y lúcido en el final de etapa vital que intuía más o menos cercano. «Yo no volveré a Murcia, a mí me llevarán» . Tal afirmación ya contenía la renuncia a volver a su tierra, haciendo saber una de sus últimas voluntades con anticipación de algunos años.

Novelista fecundo, periodista, maestro de la palabra clara, la regalaba en su actividad académica ganada a pulso y esfuerzo; y la contaba con afirmaciones de sus verdades que, en su caso, coincidían con la realidad absoluta. Cuando acabó la Guerra Civil española, herido en el espíritu y en la economía, decidió andar los caminos del mundo y contarlo. Sus recorridos son interminables, sus crónicas generosas en la bella narración de sus artículos, preámbulos de sus libros magníficos, desde el conocimiento de la América hispana al interior del África sorprendente. Murcia y España se le quedaron pequeñas después de sentirlas a fondo, con sus pasos de caminante. Era de esa profunda raza de gente que necesita conocer, por su inmensa curiosidad, del hombre y el mundo, para contarlo después.

Otros artículos de Juan Bautista Sanz OLVIDO Y MEMORIA Cine Rex

En 1954 conoció a Ernest Hemingway y desde entonces fue modelo de su inspiración; le acompañó en muchas de sus vivencias y se convirtió en su amigo, confidente y biógrafo de exacta memoria. Llegó a formar parte de las instituciones americanas que guardan el sagrado patrimonio del que fuera Premio Nobel.

Cuando le pregunté qué era Murcia para él me contestó con claridad de aurora boreal: «Murcia es mi naturaleza, no un lugar físico, soy uno más entre su geografía, sus montes, su aroma, sus costumbres, su gastronomía, sus sentidos o sus paisajes». Entendí perfectamente su discurso no exento de convulsión espiritual.

Castillo-Puche se había reconciliado con Yecla, a la que no visitó en catorce años, en su etapa de Murcia; hizo feliz en el reencuentro a su ciudad natal, cediéndole su legado intelectual y material; también resolvió en conciencia sus dos intentos de juventud de seguir su inicial vocación religiosa. Coherencia de sentimiento.

Perteneciente a una generación de escritores murcianos y españoles de gran talento, fue reconocida su aportación y su trayectoria profesional y personal. Nuestra Región estuvo atenta a sus iniciativas; recuerdo la didáctica exposición de la que fue comisario sobre la vida y obra de su amigo americano Ernest Hemingway, en el Conjunto de San Esteban.

Al final, en su muerte, se hizo cierta su predicción sentimental: le trajeron sin vida a Yecla; él no pudo o no quiso volver pisando el camino de vuelta a casa.

Suscríbete para seguir leyendo