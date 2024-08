Ni nosotros ni el agua

He pasado, con la llegada del mes de agosto, del río al mar. Del baño fluvial en Cieza al baño marítimo en el Mediterráneo. ¿Que con cuál me quedo? Con los dos. Las aguas del Segura a su paso por mi pueblo son verdosas, frías, impetuosas. Tonifican el cuerpo en los días sofocantes, cuando arden las piedras. Y las cañas altas y enmarañadas que bordean el cauce, junto a álamos y tarayes, le dan, mientras cruza huertas frondosas, campos de melocotoneros o cerros áridos cubiertos de esparto, un aspecto salvaje. En algunos tramos, casi amazónico. O eso me parece a mí. Uno se deja arrastrar por la corriente y el río te lleva. Hasta donde tu osadía y pericia te permitan, aunque no deba ser más allá de donde marca la experiencia y el sentido común.

El baño en la orilla de la playa es otra cosa. Es iodado y pasivo. Cálido y familiar. Demasiado domesticado, a veces. No dejan por ello de ser admirables las puestas de sol cuando entre arreboles sus últimos rayos centellean sobre las aguas que se confunden con el horizonte.

Ya sea en el río que nos lleva o en el mar sin cesar empezando, disfrutemos del chapuzón. Pues si creemos a Heráclito, nunca nos volveremos a bañar en ese río y en ese mar de nuevo. Ni nosotros ni sus aguas seremos entonces los mismos.

