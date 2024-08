Nadie te espía. Ni Google, ni Facebook, ni nadie

Cuando oigo decir a un amigo o a cualquier persona que Google o Facebook nos espía, me dan ganas de decirle: «Oye chico, ubícate. Tómate una pastilla de ubicaina. ¿Quién eres?, ¿eres el rey de España o el presidente de un Gobierno para que alguien esté interesado en saber lo que dices o lo que haces?». El que sí que fue espiado en 2021 con un software desarrollado por una empresa israelí, llamado Pegasus, fue Pedro Sánchez y algunos miembros del Gobierno de España de entonces. Pero, bueno, ese es otro tema.

La realidad es que, hoy en día, muchas personas sienten que gigantes tecnológicos como Google y Meta (anteriormente Facebook) las están 'espiando'. Paradójicamente, nos encontramos en una sociedad en la que la preocupación por la privacidad digital es tendencia y, al mismo tiempo, millones de personas comparten sus vidas en plataformas y redes sociales.

Sin embargo, esta percepción no se ajusta a la realidad. Las empresas no están interesadas en conocer cada detalle de nuestras vidas individuales, como es obvio, sino en usar nuestros datos para las campañas de publicidad digital. Y eso, lejos de ser algo malo, desde mi punto de vista, es algo positivo. Tal vez, te preguntarás por qué, considero que, es algo positivo. Pues, sencillamente, porque prefiero que me anuncien, por ejemplo, un tipo de maquillaje nuevo a un balón de fútbol de reglamento. Es decir, prefiero recibir publicidad de temas que me interesan a publicidad de otros productos que no compraré jamás. Todo esto se puede hacer gracias a las ‘cookies’, sobre todo a las de ‘cookies’ de terceros, que ahora, por la presión social con el tema de la privacidad, se quieren eliminar.

Pero, vayamos por partes. Las ‘cookies’ son pequeños archivos de texto que los sitios web colocan en nuestros dispositivos para recordar nuestras acciones y preferencias. Hay diferentes tipos de ‘cookies’, pero las más relevantes para la publicidad son las ‘cookies’ de terceros. Estas son colocadas por dominios distintos al sitio web que el usuario está visitando, lo que permite a las empresas seguir el comportamiento de los usuarios en múltiples sitios.

El propósito principal de las ‘cookies’ de publicidad es rastrear la actividad del usuario para ofrecer anuncios más relevantes. Por ejemplo, si buscas zapatillas de deporte en un sitio web, es probable que veas anuncios de zapatillas en otros sitios gracias a estas ‘cookies’. Esto se llama publicidad personalizada, que contrasta con la publicidad contextual, donde los anuncios se basan únicamente en el contenido de la página actual.

La creciente preocupación por la privacidad y el cumplimiento de normativas como el GDPR en Europa ha impulsado a empresas como Google a eliminar gradualmente las ‘cookies’ de terceros en sus navegadores. Google anunció por primera vez este cambio en enero de 2020, planeando eliminar las ‘cookies’ para 2022. Sin embargo, debido a la complejidad del proceso y las preocupaciones de la industria publicitaria sobre el impacto de esta medida, la eliminación se ha retrasado varias veces. Ahora está programada para completarse a finales de 2024. Veremos qué pasa y si finalmente se lleva a cabo.

La desaparición de las ‘cookies’ de terceros requerirá que las empresas reevalúen sus estrategias de publicidad digital. Habrá un enfoque renovado en el uso de datos de primera parte, aquellos que las empresas recogen directamente de sus interacciones con los clientes.

¿Y todo esto para qué? Para nada, en mi opinión, porque si bien es cierto que los consumidores deben ser conscientes de cómo se recopilan y utilizan sus datos, las ‘cookies’ de terceros no atentan en contra de la privacidad de nadie, en mi opinión, sino que permiten recibir publicidad acorde con los intereses de cada persona. Además, surgirán nuevas tecnologías y métodos, como los identificadores universales y los enfoques de segmentación por cohortes, para llenar el vacío dejado por las ‘cookies’ de terceros. En definitiva, se seguirá haciendo prácticamente lo mismo, pero de forma más sofisticada.

