El pianista que trabajaba en un burdel

Es verdad que la publicidad ha recuperado en los últimos años cierto prestigio. Pero no era así cuando decidí cambiarme de la especialidad de Periodismo a la de Publicidad y Relaciones Públicas, como se llamaba entonces. Estamos hablando de los años del tardofranquismo y de la transición política, a mediados de los setenta.

Ser periodista era estar destinado al heroísmo de la resistencia a la dictadura y a la defensa numantina de la verdad. Ser publicitario era venderse al capital y encarar una vida rastrera como mercenario al servicio de las avariciosas y manipuladoras empresas comerciales. De hecho, interioricé al argumento y años después, como profesor asociado de publicidad en la UMU, les contaba a mis alumnos que decidí cambiar de periodismo a publicidad porque como periodista había que escribir mucho y ganar poco, y como publicitario escribías textos cortos y ganabas mucho más.

El caso es que ese verano en el que tomé la decisión, me encontré con un libro que me confirmó en mi naciente inclinación. Lo había escrito uno de los clásicos del oficio, Jacques Seguela, y se titulaba No le digas a mi madre que trabajo en publicidad. Ella cree que trabajo de pianista en un burdel. Desde luego, no elegí estudiar publicidad por elevados ideales, sino porque era la única manera de que me concedieran el traslado de expediente de la Universidad de Navarra a la Autónoma de Barcelona. Yo quería huir del ambiente enclaustrado de la Universidad del Opus Dei y disfrutar de mi recuperada libertad en ambientes mucho más abiertos. Pero como en la fábula de la zorra y las uvas, ya que tenía que renunciar al periodismo por la publicidad, llegué a convencerme de que era lo mejor para mí. Y aquí estoy, cincuenta años después, escribiendo textos cortos para mis clientes (esporádicamente) y textos largos para este espacio periodístico puntualmente. ¿Quién dijo que no se puede estar en misa y repicando?