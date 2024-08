Hola, de nuevo. Ferragosto está aquí, ese mes donde se nos baja colectivamente el pulso y el que nos queda lo usamos para buscar asueto, lamentarnos por las vacaciones que terminaron o mirar a todos con superioridad sabiendo que septiembre será nuestro mientras la inmensa mayoría ha vuelto ya, pero podemos consolarnos con que este será el verano menos caluroso del resto de nuestras vidas, o así lo parece.

Si el año pasado me propuse dejar de fumar y no lo conseguí, voy a ver si quejándome del cambio climático vuelve el fresco por la noche, por aquello de la vida empeñada en llevarme la contraria. Sin embargo, puede ser que la mayor maldición sea que nuestros deseos se cumplan: hace cinco años queríamos dejar de hablar del procés y vino la pandemia.

Otros artículos de Enrique Olcina Las fuerzas del mal Corriendo con machetes Las fuerzas del mal Malotes Las fuerzas del mal Lamine y el mal

Lo siento si estas líneas los encuentran a ustedes de vuelta de las vacaciones y es mi intención traerles solaz en su desgracia, pero que podría ser peor, aunque sé que no es ningún consuelo viniendo de estar mejor. Por de pronto, les acompaño en el sentimiento. Si estas líneas los encuentran huyendo de la realidad, abandonen toda esperanza o apaguen el móvil, lo que sea más fácil. Luego estamos los que no venimos porque no nos hemos ido.

En cualquier caso, miren al frente, a lo hermoso que la vida les ofrece y disfruten de cada uno de esos momentos con delectación, pausa y tratando de fijarlo en la memoria, porque esa va a ser la mejor fotografía que se puedan llevar.

Suscríbete para seguir leyendo