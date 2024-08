Illa, líder de Ezquerra

Salvador Illa / David Zorrakino - Europa Press

La vida política es una sucesión de paradojas y contradicciones. Salvador Illa quiere gobernar Cataluña, pero no se le había ocurrido que tuviera que hacerlo manejando también la independencia fiscal. Los soberanistas, a su vez, exigen la independencia fiscal, pero no serán ellos quienes la gestionarán, pues tendrá que hacerlo Illa, que no la había solicitado.

Illa quería dejar atrás las reivindicaciones del procés para aplicarse a hacer política de servicios públicos, pero para esto tendrá que aceptar las reivindicaciones del procés y desarrollarlas él mismo. Los independentistas de ERC, que sufren una crisis de liderazgo, han encontrado a su líder en otro partido. Le darán la presidencia para que trabaje para ellos. El PSC con el programa de Ezquerra.

Precisamente lo que Illa proclamaba en campaña electoral es que el programa de Ezquerra, con el Gobierno de Aragonès, estaba eludiendo los problemas reales de Cataluña. Pues bien, para abordarlos como decía pretender, tendrá primero que asumir el programa de Ezquerra, ese que tanto distraía de los asuntos realmente importantes para los ciudadanos.

Los socialistas no se habían planteado romper la caja única del Estado para gobernar Cataluña. Es gran parte de lo que los diferenciaba de los independentistas, y tal vez por eso ganaron las elecciones catalanas. Las ganaron porque la mayoría de los votantes les compró el mensaje: menos soberanismo y más gestión. Pero, a la hora de la verdad, para hacer gestión hay que asumir los postulados del soberanismo. Y así, tendremos a Illa en modo Aragonès, y aún con más avances en el proceso de segregación. El socialista tendrá que hacer una política de continuidad del presidente saliente, que perdió las elecciones, y las perdió porque equivocaba las prioridades que señalaba Illa, ahora condicionado a prolongar esa equivocación.

Ezquerra lo acabará haciendo presidente de la República Catalana. Aun a su pesar.