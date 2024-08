Atención a personas sin hogar por alerta climática

El motivo de estas letras es aportar información sobre el tema y, de paso, hacer ciertas precisiones y aclaraciones al artículo publicado en este diario a raíz, al parecer, de una entrevista a Daniel López, director de la Fundación Patronato Jesús Abandonado, con motivo de la alerta naranja por calor el pasado sábado 20 de julio.

En primer lugar, el planteamiento de contraponer que como el Ayuntamiento de Murcia «no abrirá este año el pabellón Cagigal para que se resguarde ahí la gente sin techo», estos encontrarían amparo y un refugio porque se lo brinda Jesús Abandonado, no se corresponde con la realidad.

Tal enfoque puede inducir a pensar que estamos ante algo que si el Ayuntamiento no ha hecho, ha tenido que hacerlo La Fundación Patronato Jesús Abandonado, y pareciendo que cada entidad va por su lado… y no es así, en absoluto.

Tanto en el día a día como en situaciones de emergencia social, potencial o sobrevenida, sobre todo si afectan a colectivos vulnerables, el Ayuntamiento de Murcia y distintas entidades del Tercer Sector del municipio vamos de la mano. El Ayuntamiento, porque tiene la responsabilidad pública que le corresponde y asume, y las entidades, porque comparten los objetivos de atención a esos sectores vulnerables (es para lo que, en parte, reciben financiación del Consistorio).

Sobre la subida de temperaturas este verano: en cuanto esta empezó a producirse, desde el SEMAS (Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social), dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, hemos tomado las correspondientes medidas al respecto.

Por un lado, se ha intensificado, con nuestros profesionales y voluntarios, el trabajo en la calle. Trabajo que también intensificamos en otras circunstancias adversas (pandemia, frío, etc.), pero trabajo que llevamos a cabo durante todo el año. El trabajo en la calle de los funcionarios del SEMAS (aunque otras entidades sociales también «hagan la calle») es una consigna irrenunciable para este servicio municipal y este Ayuntamiento; trabajo en la vía pública que se viene manteniendo e incrementando desde nuestra creación, hace más de veintisiete años. Es un trabajo fuera de los despachos y de los horarios habituales de la Administración, donde se encuentra la persona en situación de exclusión que nos necesita.

Se trata de un trabajo que, según el mencionado artículo periodístico, consiste en «dar agua y gorras a los mendigos» (recomiendo que se utilice siempre el término ‘personas sin hogar’, y no los de ‘gente sin techo’, ‘mendigos’, ‘indigentes’ ...). Pero este es un trabajo que va bastante más allá, un trabajo muy cualificado llevado a cabo por equipos que forman policías locales destinados en Servicios Sociales y trabajadoras sociales, proporcionando información, orientación, recursos, acompañamiento, etc. Trabajo complementario con el de otros servicios municipales de la Sección de Prevención e Inserción Social y con el de las entidades del Tercer Sector.

Por otra parte, se han tenido contactos -con antelación a la subida de temperaturas- con los responsables de entidades que podían (compatibilizándolo con su actividad habitual) utilizarse en distintos días y horarios como refugios climáticos: Solidarios para el Desarrollo, Colectivo La Huertecica y Fundación Patronato Jesús Abandonado.

Precisamente, debido a las circunstancias del sábado 20 de julio que se acercaba, y en el cual se preveía alerta naranja, con anterioridad a esa fecha se mantuvieron reuniones tanto con el presidente como con personal técnico de Jesús Abandonado, para establecer los recursos que estarían disponibles (comedor social y centro de día), así como sus ampliados horarios. Ello de cara a abordar de la forma más coordinada posible esa jornada, trabajando de forma conjunta durante la misma, como así fue. De modo resultante que, no es que uno hiciera lo que no hizo el otro, sino que se tenía programado previamente cómo íbamos a colaborar mano a mano, y así se llevó a cabo, de manera eficaz.

Atendimos en la calle a más de sesenta personas, y de estas, veintiocho trasladadas o enviadas por el SEMAS, se resguardaron en las horas de más calor en las instalaciones de Jesús Abandonado; y en dichas instalaciones (aunque no como se menciona en el artículo: talleres,piscina,museos) tuvieron oportunidad de sentarse confortablemente, estar a la sombra, contar con aire acondicionado, ver la televisión, jugar a juegos de mesa, conversar con otros, hidratarse, etc.

En cuanto a lo señalado al principio de estas letras, y que el artículo referenciado mencionaba, de que el Ayuntamiento no abrirá este año el pabellón Cagigal porque considera 'puntual' el episodio de alerta naranja… no comprendo de dónde salen esas consideraciones.

Que la alerta naranja fuera puntual, circunscrita solamente a la jornada del sábado -como así fue-, no le corresponde considerarlo al Ayuntamiento, sino a la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología). En cuanto a que no se abrirá este año una instalación deportiva (menciona el Cagigal, pero podría ser cualquier otro espacio que se considere), tampoco sé de donde sale dicha aseveración. Aún queda mucho verano por delante, no sabiendo exactamente a fecha de hoy la manera en que evolucionarán los acontecimientos. Y como no descartamos ningún escenario, tampoco, por tanto, descartamos ninguna posible respuesta.

Pero la respuesta ha de ser proporcional y sometida a criterios técnicos. No es lo mismo una alerta naranja con valores de 41-42º en un día, que una alerta roja con valores de 47-48º en días consecutivos (alguna hemos tenido, pero en este 2024, por suerte, de momento no).

Aunque suponga un complejo despliegue montar toda una infraestructura dotada de los correspondientes medios materiales y humanos, el Ayuntamiento de Murcia ni ha escatimado ni va a escatimar en habilitar una instalación deportiva, o las que hagan falta, si ello fuera verdaderamente necesario.

Para finalizar, quisiera aprovechar para dar las gracias a todos los que hacen posible la respuesta que toca dar cuando se presenta una situación de emergencia social: personal de Servicios Sociales, Protección Civil, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sanitarios, bomberos, Grupos de Emergencias de Colegios Profesionales, voluntarios, incluso la propia ciudadanía, etc. Pero mi agradecimiento especial es a todas las entidades que en algún momento de esta alerta por calor, o en tantas otras, han sido y son un importantísimo apoyo para, juntos, velar por los más desfavorecidos en cada situación. Entidades -que me perdonen si me dejo alguna por mencionar- principalmente -aunque no solo- del Tercer Sector: Cáritas; Cruz Roja; Proyecto Abraham; Accem; Banco de Alimentos del Segura (Basmur), que nos proporciona el agua y zumos, los cuales distribuimos; Universidad Católica San Antonio (UCAM), que nos ha dado gorras, las cuales a su vez entregamos a nuestros usuarios; los mencionados Colectivo La Huertecica y Solidarios para el Desarrollo, y la Fundación Patronato Jesús Abandonado, con cuyo personal ha sido un placer haber trabajado codo a codo en esta reciente alerta naranja de calor... y lo volverá a ser -como con el resto de entidades- en las situaciones similares que nos pueda deparar el futuro.

