Más dinero para los ricos y por qué funciona

Afirma un viejo dicho argentino que «no se pueden comer dos bifes en un mismo día». Por bife se quiere decir un bistec de corte argentino, o lo que aquí llamaríamos un chuletón del catorce. Eso para representar el hecho de que hay placeres que no se pueden ampliar, porque la naturaleza marca un límite mediante la plena satisfacción de los apetitos. Como también tus orgasmos tienen un límite, sobre todo si eres un varón.

Lo que parece no tener ningún límite es el ansia de enriquecerse. O al menos no conozco a nadie con mucho dinero que diga que tiene suficiente con ese dinero. Es cierto que muchos multimillonarios, sobre todo norteamericanos, deciden donar una parte de su fortuna acumulada en vida, sin esperar a morirse. Pero eso probablemente tiene más que ver con la pirámide de motivaciones de Maslow, que coloca en la cúspide la autosatisfacción del ego después de haber resuelto las de superviviencia, bienestar material y reconocimiento social. Lo de las donaciones en vida me hace recordar las monumentales capillas que las familias nobles se hacían construir para que nadie se confundiera de quién partía el bacalao en vida, aún estando muerto.

El caso es que los pobres tienen muy claro lo que hacen con el dinero extra cuando lo consiguen: gastárselo en sus necesidades no cubiertas. O en los lujos que no podían tener porque eran pobres. No he oído ninguna campaña de la ONCE o de Lotería Nacional prometiendo un futuro de emprendedores a los agraciados con sus premios.

Dar dinero a los ricos funciona, porque lo invierten . Por eso la derecha gestiona mucho mejor la economía que la izquierda. La igualdad y la solidaridad pueden ser un valor moral y social apreciable, pero repartir riqueza no ayuda a generar más riqueza. Los países en los que el capitalismo salvaje está bien asentado (sea en Estados Unidos o China, por citar dos versiones), el dinamismo económico es abrumador. La renta per cápita americana es la doble de la europea (con la mitad de paro), y China se ha convertido, en apenas cuatro décadas, en la segunda economía del planeta. Europa es mucho más justa e igualitaria. Como lo sería Estados Unidos con Kamala Harris de presidenta y los demócratas gobernando. Pero rica, lo que se dice rica, lo sería con Trump y sus recortes de impuestos a empresas y millonarios.

Suscríbete para seguir leyendo