Anoche soñé con ella, lo prometo. Subía yo trabajosamente por una escalera de caracol interior sin barandilla en una torre redonda, y por delante de mí se desprendieron varios peldaños, de manera que debía dar un peligrosísimo salto para proseguir la ascención. Giré la cabeza hacia atrás y comprobé que Cayetana Guillén Cuervo estaba a punto de darme alcance. No lo pensé más y salté, pero solo pude aferrarme con las manos al siguiente tramo de la escalera y quedé colgando en el vacío, como Harold Lloyd del reloj. Escuché las risotadas de la actriz, y entonces desperté.

Cayetana Guillén Cuervo me persigue, desde anoche hasta en sueños. Lamento comunicar al lector que a él también le va a ocurrir a partir de que este artículo lo despierte a la realidad y se percate del hecho. Tengo miedo a poner la tele, porque siempre sale. Si no es uno de sus programas (tiene varios) es una película, una serie, un concurso, un espacio de entretenimiento, un spot publicitario o está en una revista o en el diario. Relajado en mi sofá y olvidado de su omnipresencia, aparece de pronto, sin advertencia previa. Selecciono una película española en DVD, examino la carátula y compruebo el nombre de los actores protagonistas para evitar el riesgo, pero inexorablemente hace acto de presencia en un cameo o en un papel secundario. Me alejo de La Dos, donde reina, y soy hasta capaz de conectar Tele5, creyéndome a salvo, y de nuevo me sorprende en un anuncio de cosmética o de algo.

Tengo problemas de conciencia, porque veo más a Cayetana Guillén Cuervo que a mis sobrinas nietas. La veo cada día, siempre sin querer, al asalto, a veces en distintas ocasiones. Es omnisciente, inesquivable, persistente e indisoluble.

Diré que no me cae mal. Al contrario: es buena actriz y eficaz presentadora, simpática, culta y atractiva. Pero al levantarme cada mañana sé que la voy a ver en algún sitio, y ya no puedo más. Doctor ¿qué me pasa?

