El camino del conocimiento

Siguiendo el camino del autoconocimiento emprendido hace poco, tengo que reconocer que nunca o casi nunca he cumplido con las expectativas que los demás han puesto sobre mi. He sido una decepción con gafas.

Durante el último tercio del siglo pasado este incumplimiento me suponía estados de tristeza, soledad, apocamiento y mucha sensación de fracaso. Ahora, sin necesidad de psicólogos, psiquiatras, libros de autoayuda o charlatanes motivadores he superado todas esas sensaciones y me da exactamente igual.

No hice nunca nada de mala fe, si no cumplí con esas expectativas fue porque algo se cruzó en mi camino, algo insuperable: chicas, cerveza, amigos o simple hastío, dejadez o aburrimiento, todo ello, repito, insuperable, pero nunca tuve la intención de hacer daño a nadie.

Cierto que todo esto no me absuelve de mis pecados, pero tampoco me arrepiento, aunque sí es cierto que me ha llevado a cumplir penitencias a veces demasiado duras.

Dicho esto y siguiendo con mi reflexión, añado que a las cosas a las que yo les he puesto ilusión y he tenido grandes expectativas, el número de decepciones ha superado a las otras antes comentadas.

Las expectativas ajenas sobre mí se han reducido hasta casi desaparecer debido a que con el paso del tiempo ha habido una selección natural y solo han quedado los que me aguantan. Se extinguieron familiares y amigos. Mis expectativas sobre ellos y/o las de ellos sobre mí se convirtieron en decepciones y ahora solo quedan recuerdos.

Así es la vida. La cambiaría sin dudarlo, pero siempre que me dejen quedarme con los familiares y amigos que han decidido quedarse.