Hay quien piensa que nuestro destino ya está escrito. Que el cuándo, el dónde, el cómo y el porqué de todo lo que nos ocurre a lo largo de nuestra existencia ha sido decretado previamente por Dios sabe quién o qué. Otros defienden la teoría de que para llegar a un resultado final, antes han de darse una serie de circunstancias en las que la complicidad de nuestras decisiones es decisiva. Y algunos creen simplemente que las cosas pasan porque pasan, sin más.

De lo que no tengo duda es que la vida es una tómbola, como cantaba Marisol, donde el azar reparte a su antojo todo tipo de ‘regalos’ que marcan el devenir de nuestro presente y futuro. Nadie se libra. En esta tómbola, que no tengo tan claro que sea de luz y de color, siempre toca, si no un pito, una pelota.

Otros artículos de Ernesto Pérez Cortijos Luces de la ciudad Estoy muy tranquilo Luces de la ciudad Un día para olvidar Luces de la ciudad Una cuestión de actitud

Woody Allen mostraba magistralmente en Match Point (2005) cómo pequeños detalles, en apariencia insignificantes, pueden alterar de forma considerable el curso de nuestras vidas, y lo hacía jugando retóricamente con la imagen de una bola de tenis rozando la red y paralizándose en el aire a la espera de que el azar decidiera en qué lado de la pista caer, otorgando así la victoria a uno u otro jugador.

El azar es caprichoso e impone situaciones que somos incapaces de descifrar y, aun así, algunas de ellas las asumimos con total naturalidad: nacer en una familia u otra, tener más o menos inteligencia, ser más o menos agraciados físicamente, etc. Sin embargo, los problemas surgen cuando el pito no pita o la pelota no bota, es decir, cuando el premio de la tómbola se convierte en un ‘regalo’ envenenado: un accidente, una ruptura sentimental, perder una oportunidad laboral, una enfermedad, problemas con los hijos… En estos casos, cuando vienen mal dadas, y traspasado ya el umbral del azar, es cuando deberíamos mostrar la mejor versión de nosotros mismos, pero cada cual es un mundo e interpreta la realidad a su manera, «no vemos las cosas como son, sino como somos», afirmaba el pensador indio Jiddu Krishnamurti.

Entonces, ¿hasta qué punto condicionamos el azar con nuestros sentidos y nuestra perspectiva personal? Este dilema lo dejo en manos de filósofos y pensadores que, a buen seguro, llegarán a mejores conclusiones que yo.

Además, me voy de vacaciones y no quisiera arrastrar conmigo una visión tenebrista de la vida, a la que considero un viaje maravilloso, por tanto, confío en que el azar haya pensado en mí y me depare para estos próximos días muuuchos ‘regalos’, y todos ellos llenos de luz y color, como dice la canción.

Nos vemos en septiembre, si el azar lo permite y ustedes quieren, claro.

Suscríbete para seguir leyendo