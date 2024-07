Pero tú y yo y todo el mundo sabe que no fue penalty, pero si metió el gol con la mano, si el fuera de juego fue clarísimo y etcétera, etcétera y mucho etcétera, a lo que responde el otro, el forofo: «Pero hemos ganado ¿no? Pues ya está». Pues ya está, como ganar a las cartas haciendo trampas. ¿Te has llevado el dinero? Pues ya está. Oye, y tan contentos y sin miramientos, que con frágiles conciencias no se anda el camino.

Y así vamos. oigan. Y la historia tantas veces repetida de esa chica que sufrió tanto para sacar esa nota que le permitió estudiar la carrera que quería. Tuvo que estudiar muchísimo para sacar esos cum laude que le llevaron a meter cabeza en un departamento de la universidad y así, con mucho esfuerzo, conseguir sacar su tesis doctoral, doctorarse, todo un sueño. Y a partir de ahí buscar una plaza de profesora titular, haciendo sustituciones, acompañando al catedrático en clases y conferencias, publicando trabajos y así durante muchos años. Consiguió por fin presentarse a una cátedra vacante, lejos de su casa y su familia. Universidad pública, es lo que hay, la de todos. Salvo la Complutense.

¿Pero es catedrática o no? Pues ya está. Y así el forofo begoñés le pega un trago al tercio, coge una aceituna, la tira hacia arriba y con gran habilidad la encesta en su boca. Mientras mastica me mira, retador. Y pienso: para qué. Termino mi tercio, llamo a la camarera y le digo, estás invitado, campeón.

Suscríbete para seguir leyendo