Aires venezolanos

Una de las diferencias entre la izquierda y la derecha es que la primera siempre ha necesitado ampararse en un aparato crítico. Los de izquierdas suelen ir con un libro en la mano. Su fragmentación permanente se debe, en parte, a esto, es decir, a que el libro no siempre es el mismo o, si lo es, lo interpretan entre ellos de diferente manera. La derecha tiene también su bibliografía, pero no es habitual que sea citada en sus debates. La izquierda es más teórica, y ahí es donde a veces se pierde, mientras la derecha es intuitiva y práctica. De ahí también el reproche sobre una autoconsiderada superioridad intelectual que en ocasiones reciben los zurdos. Pero la derecha no se detiene en teorías, y por eso no les importa mantener el Estado de Bienestar (con más o menos entusiasmo o eficacia), a pesar de los dictámenes de los teóricos más rutilantes del liberalismo.

Uno, que es algo vicioso de estas cosas, escucha o lee a la izquierda en sus nichos de debate interno, y hay quienes todavía se remiten a Marcuse o a Foucault, o a Gramsci o a Laclau, o a Bourdieu, o a Lakoff... Todo muy conceptual y compacto, muy sesudo y a veces pesado. Hasta Zapatero debió adornarse de Philip Pettit. No consta quién es el sociólogo de guardia de Pedro Sánchez, a no ser Tezanos. El de Maduro está claro: Monedero. Vemos que desde Marx y Engels la izquierda ha ido decayendo en referentes.

Digo todo esto porque hay algo que no termino de entender. ¿Cómo es que siendo tan sofisticados, apurando tantos matices y estableciendo tantas complejidades, a la hora de la verdad salen a aplaudir al régimen bolivariano? Es cierto que si cae el entramado de Maduro, otros vendrán que bueno lo harán, pero la pasión de la izquierda por el sistema venezolano supera la consideración del ‘mal menor’ o del ‘bien posible’, pues es auténtica devoción. Y a primera vista, sin entrar en más detalles, hay ahí algo que ni siquiera es político, sino estético. Y se trata de una estética que espanta. ¿No lo ven?

