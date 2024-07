López Miras continúa la saga de la ultraderecha

La ruptura de los gobiernos del Partido Popular y Vox en las comunidades autónomas, que se produjo hace algo más de dos semanas, era una oportunidad de oro para que el PP rompiera con las políticas reaccionarias de Vox. Pero, lamentablemente, esto en la Región de Murcia no ha ocurrido. Todos los días podemos comprobar que el PP de López Miras, con las decisiones que toma, sigue aplicando estas políticas regresivas y continúa vinculado y atado a la ultraderecha.

Lo hemos visto en Lorca, donde el Ayuntamiento del PP ha roto su colaboración con la fundación Cepaim, tal y como le exigía Vox para mantener el pacto de Gobierno. Han roto la colaboración con una organización que desarrolla una labor tan importante como es atender a las personas más vulnerables para promover una sociedad intercultural e igualitaria, y lo han hecho movidos por discursos de odio, sin importarles lo más mínimo el bienestar de las personas.

También lo hemos visto en el Congreso de los Diputados, donde el PP se ha sumado a la ultraderecha para votar en contra de modificación de la Ley de Extranjería, oponiéndose de esta forma a garantizar una atención digna a los niños y niñas que están solos en nuestro país, que se encuentran en una absoluta vulnerabilidad y que han vivido situaciones muy dramáticas. Pocas actitudes hay más crueles e inhumanas que negar la atención a menores que están solos, sin sus familias, en situación de indefensión, y utilizarlos en sus estrategias partidistas, solo movidos por los discursos de odio y para confrontar con el Gobierno de España. El PP no duda en perjudicar a la ciudadanía, a nuestro país, a los más vulnerables y a las comunidades autónomas, solo para satisfacer sus estrategias partidistas.

No nos olvidemos que nuestra Región es una de las comunidades autónomas que más personas inmigrantes recibe en las costas. Personas que necesitan de la solidaridad y el apoyo del resto de comunidades para recibir una atención digna. Por lo tanto, los diputados y diputadas del PP han votado en el Congreso en contra de los intereses de la Región de Murcia. No dudan en pedir solidaridad a otras comunidades autónomas para otros asuntos, como el agua o la financiación, pero cuando hay que ayudar a otras comunidades, como Canarias, demuestran su hipocresía, incoherencia, irresponsabilidad y falta de sentido de Estado.

Además, el PP ha seguido vinculado a la ultraderecha cuando ha votado en contra de la senda de estabilidad y techo de gasto en el Congreso de los Diputados. Una vez más, el Partido Popular ha perjudicado a la Región de Murcia y ha antepuesto sus intereses partidistas a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra, haciendo perder a la Región 216,6 millones de euros entre 2024 y 2026, un dinero que no se podrá utilizar para reforzar servicios públicos, invertir en infraestructuras y, en definitiva, atender la ciudadanía, solucionar sus problemas y hacer avanzar la Región. Vuelve a quedar claro que el PP de López Miras no duda en perjudicar a la Región con tal de satisfacer las estrategias del señor Feijóo. Un PP incoherente que se queja a diario al Gobierno de España de la infrafinanciación y de que no tiene dinero, pero que con sus votos provoca que la Región de Murcia tenga menos capacidad de gasto y, por lo tanto, menos dinero.

Mientras tanto, desde el Partido Socialista de la Región de Murcia, estamos intensificando nuestro trabajo, con una Ejecutiva regional recién renovada, y hemos cogido impulso para seguir construyendo la alternativa que necesita esta comunidad autónoma. Frente a la parálisis e inestabilidad del Gobierno de López Miras, su inacción en la gestión y su falta de proyecto, el Gobierno de España sigue invirtiendo y poniendo en marcha medidas para hacer avanzar la Región. Sin ir más lejos, en los últimos meses hemos visto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha licitado el tramo del AVE hasta Torre-Pacheco para llevar la Alta Velocidad a Cartagena, ha aprobado la ampliación de la desaladora de Águilas y las obras del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Lorca continúan, además de en que los últimos Consejos de Ministros se han aprobado inversiones y recursos destinados la Región para dependencia, sanidad y educación.

En definitiva, tenemos un Gobierno de España y un Partido Socialista que sigue centrado en mejorar la vida de la gente, resolviendo sus problemas, al lado de quien más lo necesita y haciendo progresar nuestro país.

