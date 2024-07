Tregua olímpica

La paja en el ojo ajeno. Chinchar a Pedro Sánchez porque ha tenido un traspiés parlamentario en el camino a la aprobación de los Presupuestos de 2025, como ha hecho el Gobierno regional, parece una mala inversión retórica, dado que las cuentas autonómicas también están en el aire. Y si la falta de presupuestos nacionales es tan negativa para los intereses de la Región, como se supone que también lo será para el resto de Comunidades, la mayoría de ellas gobernadas por el PP, la solución estaría a mano: los populares habrían debido votar en el Congreso a favor de la propuesta de techo de gasto a fin de no congelar las partidas autonómicas. Es una elucubración lógica, pero la lógica es a la lógica política lo que la música militar es a la música.

La triste clave de la inmigración

Cerramos el curso político en la Región con incertidumbres fundadas sobre los Presupuestos de la Comunidad. Lo que sabemos de antemano es que estarán muy condicionados por el aliado natural del PP, Vox. Y habrá que recordar que no es lo mismo una negociación para cogobernar juntos, en la que hay tiras y aflojas y todas las partes ceden en algo, que otra, como la que viene, en que uno de los partidos parece decidido a no renunciar ni pizca en aspectos que definen su identidad. Porque los condicionantes de Vox no estarán tanto en la distribución de las partidas como en el veto integral a determinadas políticas, especialmente las relativas a la inmigración.

Tiene suerte López Miras de que la política inmigratoria no esté entre sus competencias, más allá de lo asistencial, pero hasta estos aspectos le serán escrutados. Y si el presidente acepta íntegramente las imposiciones de Vox, ya me dirán qué diferencia podremos observar entre una y otra derecha. Otro error del PP en el Congreso: al no votar a favor de una Ley de Extranjería que vincule a las Comunidades en la obligación del acogimiento, deja a sus presidentes al pairo de Vox.

La inmigración no es un fenómeno pasajero y exige de los políticos que conviertan ese flujo en un acontecimiento positivo. Por razones, desde luego, humanitarias, pero también económicas. Cerrar los centros de menores contribuiría precisamente a forzar a éstos a una delincuencia de supervivencia, de modo que la política en ese aspecto debiera consistir en ampliar y mejorar esas infraestructuras, ahora semejantes a cárceles. Que Vox haya hecho de su razón de ser, como plantea ante los Presupuestos, una actitud primitiva contra la inmigración apoyado en ciertos efectos colaterales derivados de su condición masiva, producidos sobre todo por la actitud pasiva de los responsables políticos, contribuye a la extensión de una enfermedad social reactiva. Pero si los populares ceden ante esa dinámica y el programa máximo de nueve diputados es digerido por el grupo que dispone de veintiuno, ¿para qué serviría votar al PP?

El curso no se cierra

Pero en Vox, pasado el trauma de tener que abandonar su cacho de poder por imperativo sorpresa del abascalazo, empiezan a ser conscientes de algo: con un Gobierno en minoría se obtiene más rédito desde fuera que desde dentro. Ahí está la experiencia de Ciudadanos: en la novena legislatura llevaron constantemente el pulso al PP mientras en la siguiente, cuando accedieron al Gobierno, se convirtieron en sus portavoces. O véase el caso de Pedro Sánchez: los nacionalistas no están en su Gobierno, pero durante un año todo lo que se ha hecho en política nacional corresponde exclusivamente a la agenda de los nacionalistas.

Cierra el curso político, pero no se cierra, porque quedan muchas asignaturas pendientes para atender en agosto, y septiembre va a venir, sin duda, bonico. El líder de Vox, José Ángel Antelo, amaga pero no da, aprieta pero no asfixia, lanza admoniciones pero no excomulga. Gruñe, pero no muerde. Todavía. La del PP y Vox debe ser la única tregua bélica que se somete a la paz provisional de los Juegos Olímpicos. Para hacerla más creíble, se apela al factor humano. Dicen que López Miras y Antelo tienen buen feeling, que hablan ahora más que antes, que no se quieren hacer daño. El mensaje viene de Vox, porque el presidente sigue siendo sumamente discreto sobre esa relación. Durante esta semana se ha limitado a seguir reponiendo piezas abandonadas por Vox en su Gobierno, ya al nivel de dirección general.

No hay pugilato frontal entre López Miras y Antelo porque ambos parecen haber atenuado implícitamente la ruptura excusándola por elevación. Son cosas de Feijóo y Abascal. El presidente asegura incluso que mantendrá los compromisos del pacto de Gobierno con Vox, lo que parece absurdo, pues los abascales rompieron unilaterlmente el acuerdo, pero en el PP no quieren ofrecer pretextos de política local a Vox para que éste les tumbe votaciones. Vamos a llevarnos bien mientras podamos, parece ser el lema. Pero Antelo no depende de sí mismo sino del silbato de Abascal. Si el jefe de los verdosos llama a rebato no habrá buen rollito que valga. Todo dependerá de su posible cálculo sobre elecciones generales anticipadas, de su pánico al recorte que le pueda proporcionar Alvise (que ya comparece en las encuestas nacionales) o por qué no, hasta de las tramas rusas, ya que se ha hecho colega de Orban. Cualquiera sabe.

Una política en bucle

Todo va bien para López Miras hasta que empiece a ir mal. De momento, la política regional es un remolino. Nada concluye, todo es un volver a empezar. Para el próximo curso, aparte de los inciertos Presupuestos, estará la reforma de la Ley del Mar Menor. Ha durado una legislatura y, por el camino que vamos, habrá que volver a reformarla a la siguiente. No salimos del mismo círculo. Cada grupo parlamentario se anima a esa reforma, pero en direcciones distintas. La actual, sin ser gran cosa, tiene el respaldo de PP y PSOE; la próxima será de PP y Vox, así que ya podemos suponer de qué irá el asunto.

La agenda política regional es un déjà vu: trasvases, Mar Menor, infraestructuras (las eternas), financiación... Y vuelta a comenzar, incluso en capítulos que en apariencia se van cerrando. No hay espacio para cuestiones más perentorias, más cercanas a la vida cotidiana de los ciudadanos. En gran parte, a esto ayuda la convulsa política nacional, que constituye un espectáculo tan ruidoso y esperpéntico que no deja lugar a lo próximo. La política nacional desprende tanta imantación que actúa como el pan y circo que distrae de la gestión de los asuntos más inmediatamente concernientes. En eso, López Miras es un maestro consumado: todos los balones los despeja hacia arriba.

Salir del bucle. No retroceder en derechos. Hacer leyes que duren, al menos, una década. No cambiar constantemente las reglas del juego. Hacer proyectos transversales. Demostrar que la política es útil. Apuntarse al gimnasio y dejar de fumar. Buenos propósitos imposibles para el nuevo curso.

