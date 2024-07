Corriendo con machetes

Tras su salida del Gobierno regional, como todos los barones de Vox en los otros gobiernos, Antelo ha corrido a marcar distancias con la política de Gobierno que, hasta anteayer, era de su responsabilidad. «Cada machetazo, robo y violación llevan el sello del PSOE y del PP en la Región», ha dicho bien alto, quizás para las ardillas que atacan el flanco derecho de su partido, flanco que pensábamos que no podía existir, pero mira, una vez desenterrada la veta de la ultraderecha parece que no hay fondo en la sima de Atapuerca.

Vincular machetazos a inmigración ilegal podría parecer cierto si los índices de criminalidad estuvieran vinculados a la inmigración, pero no es así. La criminalidad ha bajado en los últimos años a pesar de que la inmigración ha subido. Aunque el porcentaje de delitos cometidos por extranjeros es mayor en proporción a su presencia en la sociedad, Antelo incluye toda la criminalidad de extranjeros, también de países comunitarios, que no llegan en patera. Además, compara dos grupos de población diferentes: la población española, incluidos niños, y la inmigrante, mayormente jóvenes y adultos. Aparte, desde una perspectiva de género, Antelo implícitamente se refiere a la inmigración ilegal masculina, ignorando que no hay quejas sobre la inmigración femenina, que realiza trabajos sin protesta, desde asistencia hasta prostitución. La mayor ‘patera’ está en Barajas, pero esa inmigración no es protestada porque vienen con ‘becas’ a ‘actuar’ en Malinche.

Otros artículos de Enrique Olcina Las fuerzas del mal Malotes Las fuerzas del mal Lamine y el mal Las fuerzas del mal La estupidez

No le conviene a Antelo salir corriendo con ese machete de titular. Vox ha jurado, ¿por Dios y por España? romper aquellos Gobiernos municipales donde se haga cualquier actuación mínimamente favorable a la inmigración. En la Región, uno de los Gobiernos municipales en salir a la palestra por ese asunto ha sido el de Lorca. El Ayuntamiento no ha renovado la firma con la fundación Cepaim que, precisamente, asiste, entre otras, a la población inmigrante.

Tres cosas, tres. El alcalde ha dicho que es mentira porque no había ningún convenio para firmar, pero sus socios han dicho que han evitado esa firma. Alguien no dice la verdad. Habrá que ver si el Ayuntamiento de Lorca firma, o no, con otras organizaciones que también asisten a inmigrantes, algunas de ellas muy y mucho católicas o con un centenario prestigio bien establecido. Y la tercera, que es importante: si la ausencia de ayuda a la inmigración aboca al inmigrante a un estado de necesidad y a la consecución de un delito, como, por otra parte, puede suceder con quien delinque -no porque sea extranjero, sino porque es pobre- entiendo que la culpa es de Vox, que fueron ellos quienes prohibieron dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar alojo al forastero o asistencia al enfermo. Creo que en esa ruindad, por más que juren dándose golpes en el pecho tras la misa dominical, no deben meter a Dios, ni, por supuesto, a España. Y si a este juego jugamos todos, junto con estos delitos llevarían la firma de Vox los derivados del machismo, la LGTBfobia, la xenofobia o la aporofobia, pues son políticas señeras del partido verde. Mira, que todavía se van a cortar con el machete.

Suscríbete para seguir leyendo