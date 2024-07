Silencio, se rueda. Guardar silencio para no ofender. Ambas son fórmulas válidas, al igual que la usada por la muy querida por su esposo, señora de la Moncloa, ante el juez, porque dice su abogado que las garantías procesales no eran bastantes. Y eso que, anteriormente, se suspendió su declaración para que se enterara de lo que ya sabe toda España. Acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios formuladas por asociaciones, y en espera de los resultados de la investigación, también por la Universidad Complutense de Madrid.

Ya no es como en la Antigua Grecia, que el silencio del acusado era una prueba en contra de su culpabilidad. Ni siquiera es como le pasó a Jesús, que al dar la callada por respuesta el poder político y religioso lo condenó a muerte. Hoy, afortunadamente, ya no es así. Y en España, me atrevo a decir que menos que en ningún lugar, porque el sistema de garantías está, funciona y se respeta con total pulcritud. Hasta tal punto -aunque les parezca insólito- que, a pesar de que el acusado confiese el crimen, si no hay más pruebas, es absuelto. El artículo 24.2 de la Constitución proclama ese derecho a no responder a las acusaciones por parte de la persona investigada. Y sus consecuencias no pueden convertirse en una autoinculpación, y tampoco afecta a ningún derecho de la misma, especialmente a la valoración de las pruebas.

Esto es, no puede interpretarse en su contra el silencio, y mientras no se desvirtúe la constitucional presunción de inocencia con otras pruebas, el archivo de las diligencias penales instruidas será lo adecuado. Claro que no todo son ventajas, porque ese silencio puede provocar un cierto grado de desconfianza en el juez, en el tribunal o en el jurado popular y, sobre todo, en la sociedad, que creo que piensa tras su renuncia a defenderse que algo tiene que ocultar, puesto que quien es acusado falsamente, lo que más desea es ponerse delante de un juez y aclarar de una vez por todas lo que hizo y lo que no hizo, y, sobre todo, acallar las bocas a los que le acusan.

También puede significar una limitación para su defensa, que no puede contrarrestar lo que otras pruebas digan. En fin, que no sé si siendo inocente es buena idea dar la callada por respuesta, bajo la alegación de falta de garantía y de ser investigada prospectivamente -estoy seguro de que acaba de aprender su significado- cuando, precisamente, la mayor de las garantías es responder ante el juez en un Estado de Derecho. ¿Estrategia de defensa acertada?, pues ya veremos el resultado.

Yo en su caso, si soy inocente, me sentaría delante del juez y le diría: «Vamos a ver; primera acusación: pues no es verdad que yo haya usado mis influencias para dar subvenciones o haya dado cartas de recomendación ilegales a favor de determinadas empresas. Segunda acusación: menos cierto es que yo haya usado el palacio de la Moncloa para fines ilícitos. Tercera acusación: tampoco he usado la universidad para beneficiarme de ninguna manera, y menos económicamente, y por supuesto no me he quedado con nada que fuera de ella». Así de sencillo, y como sigan por este camino, me querellaré por denuncia falsa. Y santas pascuas. Pero, desde luego, no me escondería. Pero como cada maestrillo tiene su librillo, a lo mejor el suyo es simplemente querer a su marido tanto como él le quiere a ella. Lástima que ni la democracia ni el derecho se meta en ello, ni lo valore exculpatoriamente.

El silencio es un buen aliado, cuando más vale callar que contestar a lo que no tiene justificación alguna, legal o ética. El contrapunto a ese silencio es la verborrea que los más fieles al marido de la investigada demuestran día a día. El encuestador oficial es un ejemplo de ello, siempre gana su presidente, aunque después la realidad demuestre que no acierta ni una en sus encuestas guiadas por su fidelidad. Otro es el fiscal general del Estado, que está dispuesto a desprestigiarse dando órdenes a los fiscales, incluso a inmolarse, con el tema del novio de Ayuso con tal de no defraudar a su jefe. Y quedan dos más que baten el récord de fidelidad. Uno es el ministro de Justicia, que, en lugar de defender a la misma, sale en los medios para sentenciar que no hay nada de nada en lo investigado (ignoro a qué promoción de jueces pertenece, ah no, que es abogado). Y la última es la ministra de Defensa, que, a pesar de haber sido jueza, se le ha olvidado ya el respeto que merece la autoridad judicial. Qué bien estarían todos ellos calladitos, como la amada del presidente.

Silencio, se graba.

