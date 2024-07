Las leyes del éxito

Me encanta Estopa. Desde las primeras canciones, me sigue gustando cada canción nueva. Les han hecho una entrevista en la que hablan de su éxito y, en su línea, tan naturales, dicen que para nada es mérito de ellos. Vamos a ver, que sí, que ellos se lo curran mucho y que tienen canciones que son pura inspiración. Pero que consideran, en una palabra, que les tocó esa lotería de estar en el momento justo y en el lugar adecuado.

Hay un gurú del éxito, Napoleon Hill, que escribió un libro llamado Piense y hágase rico. Nunca lo hubiera comprado, pero, cotilleando, he visto que sus reglas coinciden mucho con el secreto del éxito de Estopa.

Para empezar, hace falta una idea. Obvio. Un propósito. Este hombre habla de hacerse rico como símbolo del éxito, pero el éxito no siempre está impreso en los billetes. En el caso de Estopa, era hacer canciones y dejar la fábrica de coches.

El caso es que alcanzar la meta soñada, ya sea hacer una maratón o envolverte en oro, se tiene que plantar en la cabeza de uno como la ilusión de su vida. Lo que te haga levantarte por las mañanas. Eso de que nunca el viento es favorable para el que no sabe adónde va es una verdad como un piano. Ya lo decía Séneca, y no habíamos nacido ni los de Estopa, ni el gurú del éxito, ni yo.

Una vez que se tiene la idea, fijar, como dice el abuelo de Carlos Alcaraz, «cabeza, corazón y co…raje» en esa ilusión. Perderás el miedo a dar el salto.

Luego hay otro factor, que no sólo de ilusión se vive. Y es la capacidad de ahorro. Que sea la ilusión de tu vida es una cosa, y que sea un sueño, otra distinta. Es necesario tener los pies en la tierra. Lo siento, hasta aquí sonaba guay, es verdad. Pero, para que el sueño sea realizable, es necesario tener dinero ahorrado. Sí, un fastidio. Pero nadie es perfecto, ni siquiera tú, y los errores cuestan dinero. Si todavía no te estás dando cabezazos, piensa que muchos de esos errores, encima, serán por tu culpa. Ya ves, lo que es la vida. Sin dramatizar, ni tirarse desde el quinto, simplemente hay que asumir que, en el camino hacia tu ilusión, habrá temporadas de sequía. No pasa nada, casi nadie acierta a la primera. Pero si tienes dinero ahorrado podrás dedicarte a seguirlo intentando.

Diferenciarse de la competencia es esencial. Lo dice el Mago More: si quieres ser mago y vivir de ello, ¡ve a la ópera!... la única forma de hacer algo distinto. Y según Marián Rojas, el éxito está donde confluyen la preparación y la oportunidad.

Ojalá el éxito consistiera en seguir el consejo adecuado y dejarse llevar. Si estoy de acuerdo con los Estopa, es en que si hay un camino al éxito, se va por la senda de la humildad. El ufano se cansa a la primera de cambio y se frustra. El humilde sigue, y además se alegra de cada paso.

¡Feliz verano!

