Haga lo que haga, hay que estar en contra del Gobierno, sea del signo que sea. Porque a menudo lo hace mal, y cuando lo hace bien, siempre puede hacerlo mejor, y además porque tiene una tendencia innata a engañarnos. Esa es la única actitud decente de cualquier ciudadano libre, y no digamos si el ciudadano es un periodista. Todo lo demás es sumisión o propaganda.

Qué bien sonaban y qué raras las palabras de Jérôme Fenoglio, director de Le Monde, cuando en una entrevista en El País del domingo pasado decía que el lugar que le corresponde a un periódico es lo más lejos posible del Gobierno, por definición. «Un periódico está hecho para mantener distancia respecto al poder». Podía sentirse cómo, bajo ese titular, temblaban las páginas de un periódico que en algún desafortunado, pero honesto, momento de su historia decidió suprimir de su cabecera el adjetivo 'independiente'. La tentación de apoyar a un partido o a otro, o al Gobierno de turno cuando hay una sintonía ideológica, y más en el mundo polarizado en que vivimos, es tan fuerte que alinearse con alguno de los lados de la batalla política parece natural.

¿Cómo? ¿Nunca hay que ser gubernamental? ¿Aunque se esté de acuerdo con lo que hace el Gobierno? le pregunta el entrevistador. Y la respuesta del director de Le Monde es gloriosa, pura poesía cívica: «No, aunque la política vaya más o menos en el sentido que se desea. No es nuestro papel decir: ‘Oh, qué discurso formidable’. Ni tampoco tener todas las informaciones que llegan directamente del poder, ni vivir en la proximidad de la gente del poder. Eso, sobre todo, no. Nunca hay que ser gubernamental: es una regla». Es una regla escrita en ningún sitio, pero grabada en el corazón del periodismo. Una regla que se refleja en una actitud, un instinto, una sensibilidad y una forma de ser periodista. Una regla que mide la valía y la utilidad de un periódico para el ciudadano, el peso de su credibilidad, que sube o baja con cada palabra que describe a los poderosos. Por eso el director se enorgullece del desprecio que muestra el presidente hacia su periódico. «Él nos facilita la tarea, porque, como no le somos favorables, nos castiga al no establecer contacto. Lo cual me va muy bien: va en el sentido de lo que yo deseo. No haré creer que soy yo el que rechaza las invitaciones». La independencia puede calcularse, de forma inversa, por las veces que un presidente te concede una entrevista.

Sobre qué significa ser independiente en una sociedad intoxicada por líderes populistas en guerra permanente contra los medios ha escrito Martin Baron en sus memorias tituladas Frente al poder. «No estamos en guerra con el Gobierno, estamos trabajando» es la respuesta del director del The Washington Post.

Y trabajar es defender los hechos frente a todo, incluida la propia ideología, y contarlos de manera veraz es observar desde el margen y describir las cosas con precisión, es separar lo importante de lo secundario, es distinguir la realidad de la ficción, es resistir en la convicción de que la verdad importa y nunca está en las inmediaciones del poder. Y es, al menos, no parecer un lacayo o que te han comprado.

