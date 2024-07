Nadie está ciberseguro

Cuando alguien mencione la palabra ‘seguro’, en cualquiera de sus acepciones, incluso formando parte de una palabra compuesta, échate la mano a la cartera porque probablemente quiere apoderarse de parte o todo su contenido. Y no me refiero a los ladrones y delincuentes contra los que teóricamente te protegen algunos tipos de seguros, sino de las propias empresas de seguridad, que han perfeccionado hasta la excelencia el arte de fomentar tus miedos y cobrarte por ellos. No hay mejor negocio que el de los seguros. Son como los terroristas, que obtienen resultados por el pánico que generan a pesar de que lo que hacen apenas tiene repercusión real en términos cuantitativos.

Como ejemplo, lo sucedido esta semana a cuenta de una multinacional de la ciberseguridad, que hace pingües negocios vendiendo a millones de usuarios corporativos sus herramientas para defenderse de la piratería, o de los hackers, como se denominan los delincuentes que penetran los sistemas informáticos ajenos. Estos programas de ciberseguridad están obligados a proporcionar e instalar actualizaciones continuamente, porque continuamente sus clientes reciben nuevas amenazas virales de los hackers, que son muchos y, como los zombis, no descansan.

Algún ingeniero de CrowdStrike en Austin (Texas) se debió equivocar en alguna línea de código y miles de sistemas se fueron al carajo en un instante, por obra y gracia de la cagada del programador. Que tantos sistemas críticos (incluidos los de aeropuertos u hospitales) o menos críticos (hubo varios medios de comunicación afectados) se cayeran como consecuencia de un simple fallo de programación, revela el preocupante estado de fragilidad del mundo actual, entregado con armas y bagajes a la tecnología interconectada.

Y menos mal que rusos y chinos hace tiempo que se desacoplaron de las redes informáticas globales (con el firme propósito de privar a sus ciudadanos del acceso a información sin su control), porque, de no haber sido así, el pifostio mundial podría haber sido aterrador.

Lo irónico del asunto es que las grandes compañías, como por ejemplo los Bancos, obligan a sus proveedores de servicios de nicho a establecer cortafuegos de seguridad que les suponen inversiones ruinosas. Mientras que ellos contratan sistemas de seguridad supuestamente fiables y carísimos que son auténticas bombas de relojería. Como ciudadano que solo contrato los seguros obligatorios y que dejo las llaves de mi casa puestas, mi mensaje para a las compañías que viven del sentimiento de inseguridad es simple: que los follen.

Suscríbete para seguir leyendo