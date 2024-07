Urbanitas capitalinos

El verano nos cambia, nos hace ser de otra manera, puede que debido al relax, a la ruptura con la rutina o por el mero hecho de estar en contacto con la naturaleza y olvidar las preocupaciones. Esto no quiere decir que el malasombra por el mero hecho de estar de vacaciones deje de ser malasombra, ni que el simpático se vuelva un malasombra por estar tumbado a la bartola.

Hasta hace poco tiempo al que no veraneaba se le miraba por encima del hombro, sembrando la duda ante su poder adquisitivo. Afortunada o desafortunadamente esto ha cambiado. En primer lugar porque el número de vulnerables ha aumentado considerablemente y, por otro lado, las vacaciones estivales han reducido decisivamente su número de días de holganza. Incluso existen los que solicitan créditos para gozar del veraneo y no ser menos que los vecinos del cuarto, que se van todos los años y vuelven morenos como tizones.

Existe un perfil, un ‘rara avis’ que pudiendo veranear no lo hace. Son aquellos que gustan de la ciudad solitaria, pese a sus calores. Eran aquellos que hasta no hace mucho vestían de fresca guayabera, pantalón liviano y pachangas blancas. El look actual es más informal y estudiado, el urbanita de hoy se mueve solo por la ciudad, es capaz de atravesar el yacimiento arqueológico de San Esteban a las tres de la tarde sin gorra en su búsqueda incesante de algún colega solitario con el que disfrutar de un almuerzo en la barra de algún local refrigerado.

La calle Pérez Casas, en otros días, llegó a reunir a lo más granado de esta especie de mujeres y hombres solitarios con gran alborozo para ambos géneros, no así para el vecindario, según cuentan las crónicas. Cruzar la plaza de Belluga a mediodía es toda una heroicidad que se supera cuando el objetivo es el diálogo con quien sea. Incluso con la nube de pedigüeños que son mayoría en estos días de sol y playa.

La sombra de las cornisas es una buena solución para calmar la insolación, ya que es ahora cuando se echa de menos la sombra del arbolado talado en pro del genial (irónicamente hablando) Plan de Movilidad. Cines, bares, sex shop con cabinas individuales y piscinas públicas no dejan de ser una válvula de escape para dar al traste con las tórridas temperaturas que se dejan caer.

Quedarse en casa, echarse en la cama en calzoncillos con el ventilador encendido es el gran invento de los grandes y aventajados urbanitas.

Ni se le ocurra conectar el aire acondicionado, el recibo de la luz no perdona.

