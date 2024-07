«Quixote, paradójico nombre», decía el pintor Gómez Cano por su relación profesional con la galería de arte ubicada en la Plaza de España de Madrid de nombre cervantino. Estaba dolido el pintor murciano, tal vez injustamemte, porque Zarco, el catalán que regentaba el establecimiento, le pagaba los cuadros muy baratos. En la angustia económica de la profesión, en los años 60, Gómez Cano llevaba obras medianas de tamaño a Quixote bajo el brazo, con la premura de la necesidad, y allí percibía 14.000 pesetas por pieza. Llegué a conocer la versión del galerista a través de Leoncio, ayudante entonces, autónomo después en ese mercado. «A veces, no cobrábamos nosotros nuestro salario por ayudar a Gómez Cano». Siempre hay que oír a las dos partes en cualquier litigio; nada es blanco ni negro absoluto.

En Quixote había expuesto Gómez Cano en el 64 con éxito, y Antonio Campillo sus esculturas; tenía buen nivel el criterio expositivo. Buena pintura catalana y vasca; trabajaban con obras en permanencia de Echevarría, entre otros buenos artistas.

Zarco, el director y gerente, era un hombre seco de carácter, axiomático en sus opiniones, era la cara de un grupo de inversores de dinero que buscaban ese beneficio fácil (inmensa utopía) en la compra-venta de arte. Indiscutible la buena inversión si se compra bien y se deja pasar el tiempo y se olvida la prisa. Los sótanos de la galería madrileña guardaban tesoros ocultos que hubieran cubierto el sueño de muchos coleccionistas de la brava pintura española de la época.

Gómez Cano me contaba su relación de amor-odio con Quixote, y recordaba las piezas que allí había dejado por su constante necesidad de supervivencia en su exilio interior. Por acudir al rescate de la obra, en varias ocasiones, me hice pasar por terceras personas para intentar recuperar la mayor parte de cuadros posible; oculté mi origen murciano y sobre todo mi condición de dueño de la galería Zero. En aquel regateo de precio con un Zarco malhumorado por mi teatro en cuanto a conocimiento de la pintura, se expresaba: «Si llamo a Murcia, a una galeria que se llama Zero, vienen y me los compran todos a su precio», y añadía: «Son buenísimos, mire este verde veronés de Gómez Cano que entusiasma a los críticos». La estrategia dio sus frutos y pude adquirir así una docena o más de cuadros preciosos.

Antonio se sintió feliz con el regreso de los hijos pródigos. Era de lo que se trataba, de volver a la emoción con la que los había pintado con extrema calidad.

Suscríbete para seguir leyendo