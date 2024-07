La equidad educativa es la asignatura pendiente

El fin de curso ha estado marcado por una imagen que indudablemente proyectará su sombra sobre el próximo curso: la incapacidad de la Consejería de Educación para llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales sobre el Plan de Igualdad y sobre la normativa que regulará los procedimientos de recursos humanos del próximo curso. Esta imagen de soledad en la Mesa Sectorial de Educación denota algo más grave y de raíces más profundas: la incapacidad de la Administración regional para solucionar los grandes problemas de nuestro sistema educativo.

Educación lleva años suspendiendo en los datos de abandono educativo temprano, las cifras de alumnado que no cursa estudios postobligatorios son escandalosas y ponen de manifiesto que el problema fundamental del sistema educativo regional es su falta de equidad. Abordar con garantías el problema del abandono educativo habría requerido el establecimiento de ratios adecuadas de Orientación Educativa y de profesorado de Servicios a la Comunidad, incrementar las plantillas de atención a la diversidad para permitir la atención individualizada al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y dotar de horario a la figura del Coordinador/a de Bienestar y Protección. En resumen, dotar a los centros educativos de los recursos que necesitan para atender al alumnado más vulnerable.

La incapacidad del Gobierno regional para abordar un suspenso tan rotundo en equidad educativa no se debe a limitaciones de carácter presupuestario, económico u ontológico, sino a las políticas educativas que lleva aplicando en las últimas décadas. Para decirlo claramente, no se puede nadar y guardar la ropa. No es posible apostar por políticas educativas privatizadoras tendentes a la segregación escolar y arreglar el problema de la inequidad de nuestro sistema educativo.

Cuando se organiza todo el sistema educativo en torno a ideas más propias de la lógica del libre mercado que de la prestación de un servicio público, como son la libre elección de centro educativo o la competencia entre los centros educativos, el resultado no puede ser otro que un incremento de la segregación escolar y de la inequidad del sistema. La Lomloe establece que las administraciones públicas «velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza». El legislador era consciente de que, aún en ausencia de políticas educativas segregadoras, la segregación se produce por otros factores sociales ajenos al propio sistema educativo y es por eso por lo que son necesarias políticas activas que eviten la segregación escolar del alumnado.

En la Región de Murcia no sólo no existen esas políticas activas, sino que se apuesta por políticas educativas que acaban redundando en una mayor segregación del alumnado creando con ello guetos educativos para las familias sin recursos y oasis educativos para las élites. La apuesta por la equidad educativa requiere, por lo tanto, de un auténtico ‘giro copernicano’ en las políticas educativas regionales.

