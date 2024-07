La vida invita

Ovillado, encogido, acurrucado en mi agujero qué pena da despertar, más cuando te sientes descolado mueble viejo como dice el tango, pero me despierto. Tras los segundos heroicos que suponen la incorporación, metaforseo de ratón a homo erectus y camino lentamente hacia la cocina.

Falta aún mucho hasta que amanezca. Hay silencio que rompo, el sonido metálico al desenroscar la cafetera, agua que cae del grifo, volver a enroscar, la chispa del mechero, detonación y deflagración, pequeño pero perceptible a esas horas al encender el fuego.

Me siento a esperar otro sonido, el borboteo, algo que también sería inaudible a otras horas. Mana el agua al hervir, sube y se mezcla con el café y el sentido del oído se reúne con el del olfato cuando en la cocina se empieza a oler el café. Me levanto y apago el fuego. Con cuidado vierto el café en un vaso. Las tazas son opacas y a mí me gusta ese líquido negro a través del cristal, es bonito el negro.

Son los minutos que encierran sensaciones sonidos casi invisibles, inapreciables en otro momento. Son diez minutos de una vida, la vida, algo que va pasando, inexorable, que termina. Mientras pasan cosas. Cosas que dejamos pasar, por minúsculas, mientras la vida discurre. Manrique: «la vida son los ríos que van a dar a la mar» y allí se diluye, pero los ríos dejan pequeñas charcas, donde el agua apenas discurre, agua limpia, clara; se ven al fondo los guijarros, donde riela el sol o la luna, donde la superficie se mueve a la menor brisa, parece que hirviera. Y allí, sentado en la cocina no quiero perderme esas sensaciones y cuando vuelva a mi guarida, me encoja, me oville, piense antes de dormir en un día más, no en un día menos, y me sienta agradecido a la vida por haberme invitado a café esta mañana.

