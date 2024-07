Visita a Maruja Mallo

El pintor Andrés Conejo conocía, en sus capacidades sociales a veces inexplicables, por positivas o por todo lo contrario, a la multitud de actores de la vida cultural española, al dedillo la que se desarrollaba en Madrid y más tarde en Altea y la costa mediterránea. El artista madrileño nunca pasaba desapercibido con su desparpajo y extroversión.

El día que me llevó al Café Gijón a presentarme a lo más granado del arte y la literatura, del cine y del espectáculo, también me acercó, sin previo anuncio de nuestra presencia, al domicilio de Maruja Mallo, cerca del Price, por Infantas y Plaza del Rey, no recuerdo con precisión. La pintora gallega nacida en Vivero (Lugo) en 1902, había sido colega-musa de la generación literaria del 27 y había practicado un surrealismo académico, esa tendencia adjetivada por algunos críticos como vanguardia interior española. La vida de Mallo, que en realidad se llamaba Ana María Gómez González -el apellido Mallo era el segundo paterno- había sido novelesca en sus estancias en nuestro país, en París o la Argentina. Sus amores con Miguel Hernández y con el escultor Emilio Aladrén, que la dejó para su idilio con Federico García Lorca, a quién también abandonó al enamorarse de una rubia inglesa de excelente aspecto, motivo, según se cuenta, de la marcha a Nueva York del poeta granadino, estaban en el ADN de la gallega de cimientos de oro.

Cuando aquel divertido encuentro yo ignoraba prácticamente todo de Maruja Mallo, si acaso conocía alguna obra suya que había visto en el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad Universitaria, el fundado por iniciativa del arquitecto Fernández del Amo.

La artista nos recibió sonriente, cómplice de Andrés, le brillaron los ojos al vernos, a pesar de la visita inesperada. La vivienda-estudio, en un edificio antiguo, respiraba singularidad; objetos y pinturas, fotografías color sepia y elementos de color en las pobres tapicerías de mobiliario gastado; pocos libros y un olor algo rancio. La pintora, con túnica hasta los pies, de voz profunda, ya había cumplido los setenta pero conservaba esa decadente piel a punto de arruga que delatan los sufrimientos y alegrías desbordadas.

Era una señora vivida; embrujada de aspecto y bondadosa de gesto, una bruja buena de cuento de hadas rodeada de arte, quejosa en su conversación del páramo franquista. Un rato, para mí al menos, inédito y de enorme seducción en lo artístico. Maruja Mallo vivió hasta 1995, llegó a cumplir 93 años. Debo conservar en alguna carpeta una litografía suya con un bodegón geométrico, estampada en el taller del maestro grabador griego Dimitri Papagueorguiu, en Modesto Lafuente, del que prometo escribir.

Con años recordando, he podido comprender la importancia de aquel encuentro que propició mi ingreso en esa esencia dulce de los artistas españoles del siglo XX.

