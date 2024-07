La manera correcta de ser irreverente está, también, en transitar el camino del estrecho desfiladero que nos puede precipitar en el ridículo si nos falla el pie por explorar, precisamente, caminos difíciles a la hora de sorprender sin caer en el abismo de la inanidad. No se puede ser irreverente sin romper huevos , pero ojo cuántos huevos rompes y si te caben en la sartén esa que usas para asombrar con lo relevante de tu irreverencia. Cuidado con esa tortilla.

Nos encandilamos con la selección española en la Eurocopa, mostrando su capacidad de sufrir y ganar. Nos fijamos en el color de la piel de los jugadores, precisamente porque otros antes han empezado a hablar de lo peligrosos que son estos jóvenes de color, pero ahora decían que no importaba y que no debíamos politizar el fútbol. Este equipo, más que superastros, representaba la promesa de un futuro: jóvenes talentos como Yamal, Williams o Pedri; el trabajo duro de Carvajal o Morata; y la voluntad de permanencia de Navas. El cabezazo de Olmos, salvando un gol cantado, y el tanto definitivo de Oyarzabal, cenicienta suplente del baile, nos dejaron embelesados. Sin embargo, la celebración colectiva fue decepcionante, y el eco no correspondía al fulgor, porque el sonido va más lento que la luz. Como con la selección femenina, el fútbol español desmiente la épica y los valores deportivos que proclama. Los que querían despolitizar el fútbol lo politizaron a su manera. Carvajal, con su saludo, pretendidamente malote, pero que se quedó en flojo, al Presidente del Gobierno, y su foto con Vito Quiles -otro malote-, quien había despreciado a Yamal y Williams por su color de piel, es un ejemplo. Sería interesante una conversación de vestuario entre Yamal, Williams y Carvajal sobre estas amistades, aunque probablemente se produzca en otro tono, porque, al fin y al cabo, son compañeros, quizás amigos.

Entiendo la circunstancia de Nico y Lamine, porque he visto a un amigo, Francisco Bernabé, esta semana en una tesitura que no comparto. En un rifirrafe, que ni debería haber sucedido, con Rosa Roda en X, antes Twitter, el senador le profetizó a la periodista que «como ya no te va a contratar ningún medio de comunicación serio», debería hacerle la pelota a los socialistas. Rosa Roda es una jugadora ambidiestra en el periodismo y reparte con facilidad a izquierda y a derecha basándose en datos y escribiendo piezas que son contundentes en claridad e información. Lo malo de la afirmación, que luego borró, es que viene a confirmar lo que era un secreto a voces, el veto inadmisible a una, esta sí, verdadera periodista mientras que desde la Región se financian verdaderos chiringuitos informativos y de opinión que no hacen ningún favor a la verdad. La misma Región que recorta en todo: sanidad, educación, deporte, servicios y ONG. Y también, Paco, que con la finura con la que te he visto discutir, y he discutido contigo, ser malote no te pega nada.

