Abascal se hace un Froilán

El Estado soy yo, Madame Bovary soy yo, y aquí el único político soy yo. Es un modelo como otro cualquiera. El que viene eligiendo Fernando López Miras para la composición de sus Gobiernos. Por si quedaba duda, el ajuste de esta semana para reparar la deserción de Vox abunda de manera aún más ostensible en esa concepción de la cosa. Tal como ha quedado dibujado, el ejecutivo regional podría definirse como ‘un Gobierno de subsecretarios’, así llamaban los periodistas de la Transición a aquellos que tenían poca enjundia política. Aquí, observando las dos últimas incorporaciones (Marisa López, Empresa, y Jorge García, Fomento) podríamos decir que se trata de un Gobierno de secretarios generales, pues ambos responden a la condición de técnicos, eso sí, con buena formación, experiencia laboral y trayectoria en las Administraciones, pero de escaso perfil político, ajenos al aparato del partido y hasta ahora al foco mediático. La primera viene del primer equipo de Ciudadanos, y ha resistido, ya en el círculo de confianza del PP, a aquella demolición, pero en puridad no es químicamente ‘de los nuestros’. El mandato es claro: los consejeros, a sus consejerías, que del marco político ya se encarga el jefe.

El político antipolíticos

Al político López Miras no le van los políticos a su lado. Los tiene colocados en otros frentes. En el Gobierno solo destaca en ese aspecto Marcos Ortuño, consejero de Presidencia y Portavocía, y eso porque quien da la cara, se relaciona más directamente con los alcaldes, envuelve en celofán las noticias para la prensa y urde las estrategias parlamentarias ha de ser alguien que interprete muy bien las consignas presidenciales. Ortuño, sí, es el consejero más político del Gobierno, pero López Miras lo tiene atado y bien atado. De hecho, que nadie y menos los periodistas espere de él algún análisis de situación que no consista en el recitado del argumentario. Ningún añadido por su cuenta.

En la Asamblea Regional, Quino Segado hace el papel de traductor, y lo hace bien para los intereses del Grupo Popular, de modo que ha encallado en su destino. De ahí no sale. El dicho «en casa y en comunidad no demuestres tu habilidad» le viene al pelo. Como responde bien al encargo de mantener la casa en buen estado, se ha quedado para clavar arcayatas. A Quino lo ayuda subsidiariamente Miguel Ángel Miralles, un tipo de confianza, eficaz en los encargos y en los recados. No busquemos más.

En las Cortes figura Francisco Bernabé, exhibicionista compulsivo al modo Óscar Puente, de estilo similar, a quien le pone la bronca, dispuesto al papel de tipo duro que cumple con el prototipo del que dice aquello que los demás, por decoro institucional, deben reservarse. Es el Bud Spencer del PP, sin contención ante las contradicciones propias.

El elenco es, pues, reducido, nada de película coral. Por debajo del protagonista absoluto solo advertimos al fino estilista, al componedor y al pistolero. La sinopsis perfecta para una merienda al atardecer en el cine de verano. Y a López Miras le va bien así, con nadie en posición de plantarle competencia, prefigurarse como alternativa o de matizar su discurso. Aquí no hay palomas ni halcones; el águila planea en solitario.

Monocolor en minoría

En la Región de Murcia estaba casi todo ensayado. Hemos tenido Gobiernos de mayoría absoluta (PSOE o PP), en minoría con respaldo parlamentario mediante un pacto de legislatura (PP/Cs, primera fase), de coalición entre partidos que habían perdido las elecciones (PP/Cs, segunda fase), de partido segundón más tránsfugas abducidos por el coche oficial (PP/trepatrans de Cs), así como también de coalición de partido ganador con mayoría insuficiente (PP/Vox), pero nos faltaba este nuevo artefacto: monocolor en minoría, encomendado a acuerdos circunstanciales, se supone que preferentemente con los recientes socios.

El abascalazo (la impetuosa espantada de Vox de los Gobiernos autonómicos) empieza a percibirse como un traspiés de los de Bambú, la sede nacional del partido verdoso. Traspiés o costalazo, ya se verá. Así lo contemplan los resultados de la encuesta del Cemop difundida el pasado viernes. La mayoría de los murcianos no cree las motivaciones expresadas por Vox para esa ruptura, y un porcentaje también alto opina que el PP debería desembarazarse de la colaboración de los abascales en los Ayuntamientos. Y es que los concejales de Vox solo contribuyen a dar estabilidad formal, y no en todos los municipios, a las alcaldías populares, pero en cuanto a gestión permanecen sumergidos. A Vox le importa mucho que España no se rompa o que los inmigrantes no sustituyan a la población aborígen, pero lo de reparar baches o farolas se les pone cuesta arriba. No es lo suyo. Así que todo irá llegando. De momento, da la impresión de que Abascal se ha hecho un Froilán, es decir, jugando a disparar al blanco se ha pegado un tiro en el pie.

Sin nada en el armario

López Miras sigue siendo muy cauto. Afirma incluso que mantendrá sus acuerdos de Gobierno con Vox, a pesar de que éste se ha largado. Es un gesto para mantenerlos amansados en los escaños de la Asamblea. Pero ha empezado por desmantelar el chiringuito de la vicepresidencia y encargando al nuevo consejero de Fomento que se aplique al epígrafe Vivienda, devolviéndole, además, la responsabilidad sobre Ordenación del Territorio, clave para el urbanismo en el Mar Menor. Y ha aliviado al consejero de Economía y Hacienda de las competencias de Empresa y Empleo, reponiendo el esquema anterior a Vox. Es decir, López Miras podrá decir que mantiene sus compromisos con Antelo, pero si uno mira el nuevo organigrama nadie sospecharía que Vox estuvo alguna vez por ahí dentro.

Como es natural, el presidente ha ignorado la sugerencia del líder regional de Vox de mantener a los equipos técnicos de los consejeros salientes. Ha nombrado a las dos nuevas secretarías generales y cabe entender que la semana entrante se apresurará a cambiar a los directores generales, pues entre otras cosas algunos de ellos se han quedado durante estos días con un título sin aplicación, ya que han variado las denominaciones y la ubicación de los staffs. De Vox no va a quedar en los despachos ni la sombra, pues ninguna ex te va a guardar en su armario los calcetines y calzoncillos que dejaste en su piso cuando saliste dando el portazo.

Bambú se fue a la guerra

Queda por saber hasta dónde llevará Abascal su distanciamiento con el PP. No tiene pinta de que pueda dar marcha atrás. Al contrario. Ha emprendido una carrera para subrayar las señas de identidad de una extrema derecha española que ahora toma como modelo a Orban y Le Pen, estimulado por el ascenso de esta opción en el continente europeo. Para adquirir plena definición no puede dejarse diluir en el marco general de la derecha, de donde precisamente se desgajó. Si esta estrategia tiene continuidad los próximos pasos consistirán en ahondar en las diferencias con el PP, creándole nuevas incomodidades. Las máximas. Es decir, tratará de acabar con los Gobiernos de donde ha salido o forzarlos a que se estabilicen recurriendo al PSOE, lo cual redondeará su argumento de que los populares se pliegan al sanchismo, dejándolo a él como el vaquero solitario que se enfrenta al constructo del socialcomunismo.

La cosa va por ahí, pues no se entendería que Abascal haya sometido a sus organizaciones territoriales a un sacrificio que vendría de una pataleta porque, en el caso de Murcia, el Gobierno regional haya acogido a dieciséis jóvenes inmigrantes en el acuerdo nacional para aliviar el colapso inmigratorio que sufre Canarias. Es normal que la mayoría de los murcianos se muestre escéptica ante esta patraña. Se trata, en realidad, de una redefinición de la estrategia consistente en acentuar la posición de extrema derecha para incorporarse a la tendencia europea y, a la vez, para intentar neutralizar a los alvises de turno que todavía con menos escrúpulos intentan instalarse en el sistema con el pretexto de tumbarlo.

El ‘aliado’ Vélez

Si Abascal no ha roto aún los pactos municipales con el PP es por un proceso de cadencia, ya que este tipo de virajes suelen arrastrar crisis internas, disidencias, rebeldías, críticas. Vox se ha convulsionado más de lo que parece con su decretada autoexpulsión de las instituciones autonómicas, y en Bambú prefieren hacer las cosas paso a paso. Pero es evidente que los abascales no han salido del Gobierno de Murcia para, a renglón seguido, hacer feliz a un López Miras que predicaba desde la campaña electoral una ‘mayoría suficiente’ monocolor como la que ahora, graciosamente, le han permitido. Vox acabará yendo a muerte, no cabe duda, pues de otro modo no se entendería su deserción. Y el presidente, parece lógico, se estará preparando para ese libreto. Aunque, de momento, intenta contentar a sus exsocios con actitudes de cortesía.

El PSOE de Pepe Vélez se ha adelantado a mostrar su disposición para colaborar con el Gobierno contra la ultraderecha. Es pura retórica, sin duda, pero los socialistas precisan de un protagonismo que no tienen, arrinconados como están en una oposición de calidad variable. Y también es cierto que la coyuntura de la imputación del líder regional no ayuda a despejar con claridad su futuro, para el que es dudoso que exista un Plan B. Vélez viene siendo el Joe Biden de los socialistas murcianos, no sabemos hasta cuándo. Pero lo que sí podemos suponer es que el Plan B de López Miras será acercarse al PSOE si, como va a ocurrir, los abascales se le ponen broncos.

La experiencia del Gobierno monocolor en minoría sin pacto de legislatura es una película nueva, del llamado cine de autor. Y no hay previsto un final feliz.

