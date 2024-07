¡Qué mes este de julio en que hablar sobre los baños en el río, el mar, el tiempo que huye o simplemente el veraneo es casi un crimen porque supone callar sobre tantas ignominias! Con los grandes males que no cesan de golpear el mundo: guerras, genocidios, crisis migratoria, climática, pobreza… siempre contamos.

Por si fuera poco, también acechan otros más de andar por casa, menos trascendentes, sin duda, pero igualmente indignantes. La inédita, arbitraria e insidiosa expulsión durante un mes del diputado regional Víctor Egío de la Asamblea Regional con los votos fundidos de PP y Vox es uno de ellos. ¿Motivo? Responder a una acusación falaz de absentismo, cuando en realidad estaba haciendo uso de su insobornable permiso de paternidad.

Es verdad que cada vez cuesta más alegrarse de lo bueno que pasa en el mundo. Que como clamaba el poema de Bertolt Brecht, no son buenos tiempos para la lírica. ¿Cuándo lo han sido, en realidad? ¿Tal vez en alguna esquina de nuestra infancia o en algunas curvas de nuestra juventud?

El mundo está loco de atar y no se toma vacaciones. Pero no haríamos bien en imitarlo. Sin desertar de la dura realidad, procuraré estos días respirar algo más profundamente mientras escribo y no olvidarme de admirar la belleza que me rodea.

