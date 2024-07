Hace unos días, alguien dejó la tele puesta y, para mi sorpresa, me encontré con El Padrino, parte I. Era la hora de la siesta y no me pude resistir a verla. Qué quieres, una no es de piedra. Es, para mi gusto, la mejor de las tres, y eso que cada una es brutal, en el sentido más amplio de la palabra. Daba igual que estuviera empezada, en mis tiempos mozos la vi mil veces, y sigue prácticamente intacta en mi memoria.

En mi lista de ‘pelis que ver’, es de las primeras. Lo comentaba con mi amiga Mercedes, que me encantaba la peli por los valores que transmite:

«¿Qué clase de valores tiene la historia de El Padrino, si va sobre mafiosos y asesinos?»

Me refiero a la condición humana, a la debilidad y a la fortaleza, al sentido de la justicia y, por supuesto, al sentido del honor, a los hilos invisibles del destino, a las ansias de poder...

«¿Y es para que la vean tus hijos?»

Por supuesto, en cuanto tengan edad para no perderse en la maraña de familias y puedan entender lo complejo, precisamente, de la condición humana. Cuando puedan ver más allá de la sangre de una cabeza de caballo, o cuando distingan ceremonias religiosas por fuera de corazones podridos por dentro.

Cuando enganché la peli aquella tarde, se estaba gestando el asesinato del hermano mayor, Santino, ‘Sonny’ (James Caan), mientras Michael (Al Pacino), está en Italia. Se da la circunstancia de que Sonny es impulsivo total, y eso le cuesta la vida, mientras que Michael es prudente y astuto como una serpiente, y eso le permite sobrevivir a pesar de los intentos de matarle.

Durante gran parte de la película, mientras él cree que está fuera de la ‘línea de sucesión’, tiene en apariencia un anhelo de vida pacífica y legal.

De hecho, cuando vuelve de Italia, busca a su antigua novia Kay (Diane Keaton) y le asegura que conseguirá que su familia deje el crimen organizado, y que él hará que se dediquen a negocios legales. Por un tiempo ella le cree.

Soy consciente de estar haciendo un spoiler monumental, pero si a estas alturas no has visto la película, imagino que no te importará. El caso es que en el mismo momento en que muere Don Corleone (Marlon Brando), y todavía en el cementerio, Michael ya se erige como capo. Nunca sabes si es la mafia quien le atrapa a él, o si él solito se mete en ella. Pero te preguntas cómo el tercer varón, el hijo más pequeño, es quien termina dirigiendo los hilos de la familia. Y cómo alguien que quería una familia legal y decente, ahora es un asesino, un justiciero despiadado.

La escena final, con Kay preparando ingenuamente algo para beber, después de una discusión, mientras Michael recibe la pleitesía de otros capos, es magistral. A ella se la ve en primer plano, luminosa y radiante como un ángel de paz, mientras que él se queda en el despacho, al fondo de la imagen, medio a oscuras, como un ángel sombrío rodeado de otros como él. La eterna convivencia entre el bien y el mal. Brutal.

