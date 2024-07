Julio se va venciendo poco a poco para dar paso a ese mes tonto que es agosto, donde tendré tiempo para reflexionar y entender la incongruencia que consiste en que regenerar la democracia pasa por eliminar delitos del Código Penal y suprimir publicidad o subvenciones a los medios de comunicación que no son afines a la causa.

Pero para incongruencia los Sanfermines. Fiesta que nunca entenderé, donde se invoca a un santo por la mayoría que no es ni religiosa y se cometen más delitos -sobre todo contra la libertad sexual- en una semana en Pamplona que en el resto del año. El cuerpo se castiga con alcohol a tutiplén, hay más heridos que en una fiesta normal, y, finalmente, se alaba que a los toros se les empiece a hostigar a las ocho de la mañana con periódicos en los morros -tratando de huir despavoridos por las estrechas calles de una ciudad llena de gente que les impide siquiera correr- para acabar siendo matados tras puyazos, banderillas y toreo a las ocho de la noche. Doce horas donde el animal no sufre. ¿Dónde están ahí los antitaurinos?, pues probablemente dentro de la fiesta. Qué daño hizo Hemingway alabando esta forma de divertirse. En fin, supongo que son los mismos que mandan allí los que, por una parte, permiten y alaban esta fiesta, y, por otra, están en contra de los toros. Incongruencia total.

Pero sigo, ahora que voy de sabio reflexivo sobre otras incongruencias de la humanidad, y no solo de este país. ¿Les parece poca incongruencia manifestar lo del cambio climático como uno de los males de nuestra época y después que haya más aviones, incluso particulares o avionetas, que nunca? Hoy día se coge un avión para ir de un sitio a otro, donde en coche, a lo mejor, se tardan dos horas y media -y en avión 20 minutos-, pero mientras llegas al aeropuerto con la antelación exigida, facturas maletas, pasas controles, das la ficha de embarque, te sientas en el avión y llegas a otro aeropuerto, donde recoges maletas nuevamente, han pasado más de tres horas, sin contar el tiempo que tardas en ir desde la ciudad al aeropuerto. Salvo que te subas al Falcon de turno para ir de concierto o de vacaciones a 500 kilómetros de tu residencia habitual. Es decir, se hace lo contrario de lo que se dice. Cosa que, por cierto, no es nueva, pues ya Jesús predicaba sobre los fariseos alentando al pueblo a hacer lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Lo que se hace carece de sentido o coherencia, por ser contradictorio, ilógico o ser un contrasentido. Si esas actitudes o acciones fueran tan fáciles de eliminar como una sentencia judicial que es anulada por ser incongruente (recuerdo aquella Audiencia que revocó la sentencia de un juez por sus propios argumentos), para que se dicte otra, sería todo más fácil. Imaginen ustedes anular el viaje en avión y obligar a desplazarse en un medio que no contamine para ser congruente con lo que se postula. Pero no, eso desgraciadamente es imposible, así que seguiremos tragando incongruencias. La mayor de ellas puede ser que un acusado de estar animando a invadir un Capitolio, comprar voluntades con dólares para que se guarde silencio de sus andanzas, malversar dinero público (eso aquí no es delito porque sería amnistiado, así que lo borro), entre otras lindezas, después gane unas elecciones para mandar prácticamente en el mundo entero. Eso sí, gracias en gran medida a la incoherencia de su rival, que se pierde en sus disquisiciones y confunde al presidente del país invadido con el del invasor, y a su vicepresidenta con su rival en las urnas.

No sé qué tendrá esta erótica del poder que cuando te sientas en un sillón no te levantas, ni aunque los mismos tuyos te lo pidan. Al contrario que cuando vas a una oposición, donde la silla del opositor que se examina parece tener un muelle que le empuja a levantarse y abandonar, recordando a las palabras del Maestro en el huerto de Getsemaní cuando clamaba: «Padre, aparta de mí este cáliz».

Leerán ustedes que no me he referido a ninguna de las incongruencias más llamativas de películas, como la del Titanic, donde se menciona haber pescado en un lago que se construyó artificialmente 6 años después del hundimiento del barco. O Lo que el viento se llevó, donde aparecen las calles iluminadas por bombillas, cuando aún no habían sido inventadas por Edison. No, me refiero a incongruencias de la vida real, como que a un prófugo de la justicia se le perdone todo y se le concedan todas sus peticiones, y no precisamente por un interés general. Pero eso no es incongruencia, sino otra cosa.

