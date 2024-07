La era de los festivales de música

No sé exactamente cuando se produjo el cambio de tendencia, pero es innegable que hemos pasado de la era de los conciertos a la era de los festivales. Yo me quedé en la primera, y guardo en mi recuerdo imborrables experiencias de mis éxtasis concerteros al pie de Ian Dury, Tina Turner (cuando menos popular era), U2 o Michael Jackson.

Los conciertos de las grandes estrellas siguen ahí, con los Rolling Stones, Bruce Springsteen y Madonna llenando estadios y vendiendo entradas como si no hubiese un mañana. Porque probablemente la gente piense en cada nueva gira que para estos veteranos no lo habrá, a poco que el tiempo cumpla su amarga promesa de caducidad. Por no hablar del fenómeno de Taylor Swift, que no solo llena estadios con sus conciertos, sino los cines donde se proyectan la filmación de sus actuaciones.

Pero ahora es la época -sobre todo en verano- de los festivales de varios días de duración, de múltiples escenarios con músicos actuando simultáneamente en ellos e incluso de varias sedes donde el festival se celebra simultáneamente, como el caso de Primavera Sound, nacido en Barcelona y celebrado este año en cuatro ciudades de dos continentes.

En realidad, la pujanza de los festivales tiene mucho que ver con la democratización de la experiencia de oír música y su paroxismo con la piratería. El siglo XX popularizó maravillosos inventos, el gramófono incluido, para poder disfrutar de las interpretaciones de los músicos más famosos sin necesidad de que ellos y nosotros estuviéramos presentes. Pero el negocio de los discos se acabó con el pirateo, y resucitó como un zombi dañado con el streaming. La debacle de ingresos puso un petardo en el culo a los músicos y los devolvió a la carretera, como en los años cincuenta en los circuitos donde se expandió el blues y el country, y se consolidó el rock & roll.

Desafortunadamente, no me apetece volver al ambiente salvaje de los festivales de música. Tengo muy presente el horror que me causó la historia en TikTok de una adicta a este tipo de eventos que contaba con más detalles de los necesarios cómo solucionaba el problema de la ingesta y posterior evacuación de líquidos en las interminables horas en el ambiente compacto de una multitud. Yo pensaba que los pañales eran solo para bebés o ancianos, y resulta que también los festivaleros los utilizan de forma habitual..

