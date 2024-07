'Una expulsión disparatada'

No entiendo el reglamento de la Asamblea Regional. Un diputado, en este caso Víctor Egío, de Podemos, comete contra él una infracción, continuada de una actitud de desobediencia a la presidenta y se le sanciona con la expulsión de su escaño durante un mes. Pero para hacerlo han debido votar el resto de parlamentarios, con el resultado previsible: mayoría entre PP y Vox. Me pregunto: ¿qué habría ocurrido si el diputado díscolo hubiera sido del PP? Podemos sospechar que no habría sido sancionado, pues tendría a su favor el apoyo de la mayoría.

Ya tiene que ser muy grave la causa para expulsar de su escaño a alguien que ha sido elegido por los ciudadanos. En este caso no lo es. Egío pretendía replicar por alusiones a un diputado de Vox que lo acusaba de hacer novillos en la Asamblea cuando su ausencia se había debido al derecho de acogerse al permiso de paternidad. Quien demostró poca flexibilidad fue la presidenta de la Asamblea al no permitir que el de Podemos explicara sus circunstancias. No pretendía entablar debate político, para lo que no tenía turno, sino responder a una alusión personal injusta.

En el pleno del pasado miércoles, una diputada de Vox se puso como ejemplo, pues había sido madre y no se saltó un solo pleno parlamentario. Estupendo. Pero se le olvida que los derechos se conquistan para ejercerlos, y lo ejemplar consiste en practicarlos, pues el permiso de paternidad no es un lujo ni algo prescindible en según qué oficios. Que a un diputado se le afee que, como un ciudadano más, se acoja a un derecho establecido por ley es un delirio. Que intente explicarlo, que no se le conceda la palabra por alusiones y que, como consecuencia de su insistencia, sea sancionado con una expulsión temporal mediante el voto de sus adversarios politicos clama al cielo.

Egío es el primer diputado expulsado de la Asamblea. Pero estoy convencido de que el Constitucional anulará esa votación, por lo que el parlamento murciano también será el primero en ser reprobado por un disparate de esas características. Ya lo decía Romanones: «Vosotros haced las leyes, que yo haré los reglamentos». Ponderación, flexibilidad, cautela y respeto democrático, señora presidenta.

Suscríbete para seguir leyendo