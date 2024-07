'El regenerador degenerado' por Ángel Montiel

De un reglamento europeo que pretende garantizar y proteger la independencia y la pluralidad informativas, Pedro Sánchez traduce una próxima ley para blindar (aún más) la opacidad de la acción gubernamental so pretexto de la existencia de ‘noticias falsas’ que, aun siendo cierto que circulan por determinadas plataformas, son asimiladas en su particular concepción con las noticias verdaderas que resultan adversas para sus intereses políticos.

A esto tan antiguo y previsible, como es que el poder político quiera neutralizar la libre información y crítica, Sánchez lo llama ‘plan de regeneración política’. Y como es tan evidente ese impulso, que supone una actualización de la Ley Fraga de los tiempos de Franco, el presidente del Gobierno empieza por anunciar el reparto de cien millones de euros a los medios de comunicación para su ‘transformación digital’, a pesar de que ya no existen medios que no se hayan ‘transformado’ digitalmente. No vaya a ser que a alguien se le ocurra poner pegas a su Ley Mordaza contra la Prensa. Es la política del palo y la zanahoria.

Habrá también ‘regeneración política’ contra la Justicia, lo que constituye una ironía sangrante, a la vista de la amnistía encubierta con que los jueces socialistas del Tribunal Constitucional han resuelto el caso de los Eres andaluces, que hasta permite el pavoneo de quienes, debiendo estar en la cárcel tras la sucesión de procesos judiciales con pruebas irrefutables, facilitaron el trinque de unos 680 millones de euros teóricamente destinados a los parados y que, sin embargo, alimentaron el clientelismo del PSOE-A.

El fin no justifica los medios. De modo que el pretexto del Gobierno progresista que ha de contener el auge de la derecha y la extrema derecha no es argumento que deba distraer de estos espasmos autoritarios hasta el punto de pretender convertir includo el caso palmario del tráfico de influencias (delictivo o no) de Begoña Gómez en un prototipo de excelencia profesional. Justificar lo que hace Sánchez porque la ultraderecha anda a las puertas conduce a la rendición de los valores democráticos y a la cesión de toda elemental exigencia con la añagaza del mal menor. No hará falta que venga la ultraderecha si la Prensa y la Justicia están de antemano amordazadas.

