Muerte al sol

Supongo que al carecer de vacaciones mis opiniones se vean inclinadas al fatalismo que ofrece la estación estival. Dispuesto ante el teclado, replanteo una columna casi mortuoria, reflejo fiel de noticias de radio y de televisión: muertes por aquí, accidentes fatales por allá. Me preocupa escribir como todos los veranos del riesgo que significa salir de la rutina.

El calor agobia, bloquea los sentidos, nos baja la tensión y nos convierte en algo parecido a trozos de carne andantes con mentes aturdidas; pero no, no me dejaré llevar por la tragedia diaria que nos depara el tráfico de nuestras atestadas carreteras, el incendio provocado que asola las sierras o el siniestro fúnebre e imprevisto al que nos acostumbra el estío. Y ceso en el preámbulo porque de seguir así me pongo a describir cuerpos mutilados y devorados por las hormigas, tan pródigas ahora.

El asunto está en que uno sale a comer una apestosa pizza, saturada de cebolla, al fresco vespertino de la brisa marina, y ¡zas!, te devuelven embalado para ser expuesto en el escaparate de la sala de velatorios de cualquier tanatorio. Dicen y con razón los que entienden, que el mayor peligro de accidente se encuentra en los trayectos cortos, en aquellos que consideramos como nuestros por habituales. Es ahí donde suele sorprender la tía de la guadaña, la que no entiende de pizzas ni de bronceadores ni de tangas.

De una manera o de otra, todos tratamos de imaginar nuestra propia muerte: en la cama, de forma súbita, tras una larga enfermedad y muy pocas veces caemos en lo imprevisto, en el accidente, en la muerte por ahogamiento, tras dar cuenta de una opípara paella a la pacífica hora de la siesta. Pendemos de un finísimo hilo y Ella siempre está ahí, junto a nosotros.

Morir en verano hoy es una molestia para los demás. Una perturbación de la paz estival que rompe nuestras vacaciones con un desplazamiento no deseado. De morir, conviene hacerlo en noviembre, un mes propicio y adecuado para ello. Mes de cielos grises, de versos que suenan a epitafio, de tenorios. No se muera usted en julio o en agosto, meses festivos, de holganza; tiempo carnal en el que se deben de lucir los cuerpos esbeltos en los chiringuitos.

Olvide una asistencia masiva a su velatorio, la gente disfruta de sus vacaciones y no está para entierros ni lloriqueos. Lucir el bronceado en el tanatorio ofrece un contraste equívoco y desubicado.

No coja el teléfono. La muerte llega de improviso y las vacaciones son sagradas.

Suscríbete para seguir leyendo