Era tan feliz

Le falló a su hija. Le falló gravemente. Le falló a la verdad. Le falló a la vida y al futuro. ¿Le falló a la literatura? No lo creo…

Hay quien dice que ahora que se ha descubierto que no eran quien creía que era, ya no van a leer más sus cuentos, que les resultan repulsivos, que no soportan el mero hecho de que estén en las estanterías, como si fueran contagiosos. Otros dicen que, a pesar de haber averiguado que no es el ser encantador que creían que era, seguirán leyendo sus libros, porque ni sus personajes ni sus historias tienen la culpa de los pecados de su autora. A mí me parece que es precisamente ahora cuando hay que leerla, o que es ahora cuando más motivos hay para hacerlo. Ahora que sabemos que era humana, que no era perfecta, que se comportó de forma despreciable cuando por egoísmo, miedo o cobardía causó un dolor irreparable a quien más debía proteger.

La novelista canadiense Alice Munro ha sido siempre alabada por su capacidad para indagar en las emociones de los seres humanos en las vicisitudes más cotidianas de la vida. Sabía mirar la vida interior, llegar al corazón, donde se atesoran los anhelos de felicidad, donde se esconde el horror también. No hay corazones puros cuando se escribe. Solo corazones desconocidos.

Ahora sabemos que se puso del lado de su marido cuando supo que este había abusado sexualmente de su hija de nueve años. Una tarde del verano de 1976, su segundo marido, de 50 años, se metió en la cama de su hijastra, de 9 años, y abusó de ella mientras dormía. Durante años, hasta que llegó a la adolescencia, cada verano fue víctima de abusos que le dejaron secuelas psicológicas de por vida. Tiempo después le envió una carta en la que le contaba lo que había pasado. «Querida mamá -comenzaba-. Por favor, busca un lugar en que estar a solas antes de leer esto... He estado guardando un terrible secreto durante 16 años». Munro no solo dudó de su versión de los hechos, sino que eligió seguir junto al pederasta, protegerlo y actuar como si no hubiera pasado nada. «Pero eras una niña tan feliz», le contestó.

En 2005, el hombre fue condenado a una sentencia de dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Munro siguió a su lado hasta que murió en 2013. La prensa canadiense no publicó una sola línea sobre el juicio. La fama obtenida con la concesión del Premio Nobel contribuyó a extender el secreto. Tampoco contó nada Robert Thacker, autor de la biografía Alice Munro: Writing Her Lives, publicada en 2011, a pesar de que conocía lo importante que fue ese asunto en la vida de la novelista. La escritora sabía cuánto daño había hecho a su hija al negar la realidad y no protegerla del abusador. En una ocasión dijo, como si fuera uno más de sus atribulados personajes, perdidos en busca de una felicidad que, a menudo, solo encuentran negando la realidad, a costa de la verdad: «La cuestión es ser feliz. A toda costa. Inténtalo. Se puede. Y luego cada vez resulta más fácil. No tiene nada que ver con las circunstancias. No te imaginas hasta qué punto funciona. Se aceptan las cosas y de pronto descubres que estás en paz con el mundo». La novelista Margaret Atwood, que fue muy amiga suya, conoce bien las oscuridades que puede albergar el corazón humano: «Te das cuenta de que no conocías a quien creías conocer».

