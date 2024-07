Aspirantes a la inmortalidad

Lo de morirse es un grave inconveniente – casi nunca te mueres en el momento oportuno- que nos afectará tarde o temprano a todos los que hemos tenido la suerte de vivir que, por cierto, somos en este momento muchos más (ocho mil millones) de los que han vivido nunca.

Después de que nuestra especie irrumpiera en la historia evolutiva, relegando al cubo de basura genético a nuestros primos neardentales y denisovanos, los ejemplares existentes se medían en miles. Afirman los antropólogos evolutivos que estuvimos a punto de desaparecer varias veces, a cuenta de la dispersión en pequeños grupos y la merma por las variaciones del clima y otros fenómenos naturales.

Es una suerte para los humanos actuales que no desapareciéramos del todo, pero algunos de nuestros congéneres siguen empeñados en que vivamos eternamente, lo cual no sé si es una buena idea. Enfrentados al fenómeno universal de que todos nos vamos a morir de momento, hay dos escuelas de pensamiento. Una establece que la muerte de los individuos es una exigencia necesaria y muy conveniente porque la sustitución genética de unos por otros constituye la base del progreso evolutivo. Según esta tesis, el individuo muere para que la especie pueda medrar. El que el individuo no pueda decidir al respecto carece de importancia para esta escuela de pensamiento.

Por otra parte, cada vez hay más voces en el campo de la biología que defienden la tesis de que la muerte -siendo la conclusión final que a todos toca- puede alargarse en el tiempo, incluso indefinidamente. Cada vez se entiende mejor el fenómeno degenerativo que conduce a la vejez y al posterior colapso de la unión coordinada de los miles de millones de células que conforman un individuo de cualquier especie más allá de una simple bacteria.

Y es que la vida es una victoria temporal sobre la entropía que dictó esa conjunción de materia y energía que constituye el Universo. De momento, yo me conformo con intentar entender a duras penas el fenómeno leyendo un estupendo libro titulado Por qué morimos y cómo envejecemos, escrito magistralmente por Venki Ramakrishnan, del que de momento no hay versión en español. Lo que sí existen ya es más de cien startups dedicadas a explorar la batalla por la juventud perpetua. Financiadas por los más ricos del planeta, como era de esperar.

