La marca del Coyote

Durante años he esperado a escribir un artículo sobre El Coyote, pero no tenía percha. El atentado contra Trump me la ha prestado. Ahora o nunca.

El Coyote es un personaje de José Mallorquí cuyas aventuras se relatan en 192 novelas publicadas durante la posguerra al que accedí en una reedición de Bruguera en los años 70, con magníficas portadas de Jano. Todavía conservo la emoción de la llegada del furgón de la prensa cada martes, a la hora del recreo escolar, al estanco librería del barrio lorquino de La Alberca, en el que un matrimonio de ancianitos me reservaba el ejemplar semanal de unas 120 páginas.

He olvidado los nombres de protagonistas de novelas fundamentales (ejemplo: no me pregunten ahora mismo por el payo de Fortuna y Jacinta), pero tengo muy vivos los de César de Echagüe, Beatriz de Acevedo, Guadalupe Martínez, los hermanos Lugones, don Goyo, Ricardo Yesares, la princesa Irina, fray Jacinto...

Todas las novelas de la serie permanecen encuadernadas en quince tomos situados en el lugar más privilegiado de mi biblioteca, adonde no tienen acceso las de Cervantes, Kafka ni Dostoiesvki. Entre otras cosas porque llegué a ellos y a los demás a través del Coyote.

El Coyote es una copia descarada, lo supe después, de El Zorro, de Johnston McCulley, interpretado en el cine por Douglas Fairbanks. Pero da igual. Nunca me interesó El Zorro y, sin embargo, si de algo ha sido uno fan en esta vida es de El Coyote.

Y esto a pesar de que también comprendí después que aquellos relatos apelaban a la nostalgia colonizadora de California y se confrontaban a la épica yanqui de la conquista del Oeste con una reivindicación cañí del hidalguismo español transfronterizo. Una cosa de pésimo gusto, estoy convencido, para el ministro Urtasun, pero es su problema.

El Coyote era un héroe enmascarado, valiente y justiciero, que se escondía tras la personalidad melindrosa de un rico hacendado, don César de Echagüe, y tenía por costumbre, a diferencia de El Zorro, que trazaba una Z sobre el cuerpo de sus víctimas, disparar a la oreja de sus adversarios, marcándolos ante la sociedad como los malos en cada una de sus aventuras. La marca en la oreja de Trump es un alivio, pero también un símbolo para los lectores de El Coyote.

