La Región de Murcia, local de ensayo

El comentarista político Enric Juliana es uno de mis favoritos. De los pocos en que casi siempre me detengo a leer o a escuchar. Tiene relato, le pone envoltura a cualquier acontecimiento de la actualidad, no es pedante, y siempre busca una tesis propia, de modo que no resulta demasiado previsible.

Tiene su sesgo, como todo el mundo, pero no suele ser determinante. Escribe bien, sin recrearse, y sus comentarios hablados transmiten el atractivo de esa musiquilla tonal de quien cuenta ocho apellidos catalanes, pero se maneja de maravilla en el salón madrileño de los pasos perdidos.

Aparte de todo esto, me cae bien Juliana porque argumenta lo que dice, lo cual constituye una excepción en el género. Uno podrá estar de acuerdo o no con él, pero no suele emitir opiniones taxativas, sino que se desliza por análisis en que introduce variables, datos, información propia y la voz de la experiencia. Siempre es interesante hacer una cata en las reflexiones de Juliana.

Por todo lo anterior me sorprendió hace unos días un punto de su análisis sobre la ruptura del pacto PP/Vox en cinco Comunidades autónomas a instancias del segundo. Apuntaba a que tal vez los populares podrían atreverse a adelantar las elecciones autonómicas en esos terrotorios, pero no se atrevía a asegurarlo con contundencia. Y añadía: si el PP hace algún ensayo al respecto será en la Región de Murcia.

Esperé a que en el renglón seguido expresara los motivos de esa supuesta previsión, pero quedó sin aclarar. ¿Por qué la Región de Murcia y no otra o las cinco? El analista se saltó la causa de su predicción, y como esto es cosa rara en él, deduje que no ahondaba en el asunto para no tener que redundar en lo evidente.

Pero ¿qué es lo evidente? Quizá que, por su dimensión y circunstancias, Murcia es el escenario perfecto para campo de pruebas, como ya ocurrió cuando la moción de censura PSOE/Cs contra el PP. Parece que a muchos se les ha quedado fijada esa imagen de esta Región como piso piloto de la política nacional, entre ellos el analítico y perspicaz Juliana.

Tan claro tienen por ahí que esta Región es un local de ensayo (prueba y error) que no se detienen ni a explicarlo. ¿Para qué? Se da por supuesto.

