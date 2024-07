Un cúmulo de dictadores en ciernes

Es difícil decirle al líder del país más poblado del planeta, y la mayor democracia del mundo, dónde deberían estar sus intereses y aliados. Estos días hemos asistido al triste espectáculo de ese líder, el presidente de India, Narendra Modi, dándose el pico y abrazándose con el dictador más descarado y cruel que el mundo ha dado en este siglo, Vladimir Putin.

Precisamente por la importancia de la India para el mundo occidental, ningún líder, excepto comprensiblemente el presidente de Ucrania, se ha atrevido a criticar los gestos amistosos entre Modi y Putin. Parecía que India había superado esa infantil aspiración de convertirse en líder de los países no alineados, ahora conocidos por la confusa etiqueta de Sur Global, para decantarse definitivamente por Estados Unidos y Occidente en general. La sorpresa vino cuando Modi se negó a sancionar a Rusia por su invasión de Ucrania y, sobre todo, cuando de convirtió en el mayor cliente del gas y el petróleo ruso pese a las sanciones establecidas por los países opuestos a la invasión.

Y es que Modi ha dado muestras en el pasado reciente de que no está a la altura de las exigencias morales de un dirigente demócrata, que no consisten solamente en convocar elecciones y someterse al dictado de los electores. Eso lo hace porque no tiene más remedio, y se nota claramente. Por otra parte, desde el principio de su mandato, Narendra Modi ha cabalgado sobre la excitación de las masas hindúes, mayoritarias en India, contra la considerable minoría musulmana.

El nacionalismo es el arma que utilizan los dictadores y aspirantes a dictadores para obnubilar el raciocinio de sus conciudadanos y permitirles de esa forma poner en marcha su programa antiliberal basado en la eliminación de los contrapoderes que puedan ser un obstáculo para su desmantelamiento progresivo del Estado de Derecho.

La internacional tradicionalista organizada tras la cortina de humo del nacionalismo patriótico, la familia nuclear y la religiosidad (de cualquier credo que se identifique con la nación) es el caldo de cultivo de las dictaduras. Lo vemos en Victor Orban (patético lo de Vox), Donald Trump, Marine Le Pen o Recep Erdogan. Todos se amparan en discursos parecidos, ocultando sus aspiraciones al poder absoluto sin cortapisas. En nuestro tiempo ya lo hemos visto en Rusia y China, con el ascenso de Vladimir Putin y Xi Jinping.

Ojalá que las instituciones liberales sean capaces de detener al resto de aspirantes a dictadores.

