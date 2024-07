Vuelve, gata

No le he puesto nombre, tampoco creo que le guste, es gata, anónima, va y viene donde quiere, sin compromisos, no quiere que la llame de ninguna manera. Igual viene y se duerme en un rincón. Me vuelvo a mirarla a cada rato y en una de esas ya no está. La busco, en balde.

Le doy de comer pensando que así se quedará un rato más, para que piense que conmigo se está bien, con la esperanza de que sienta que junto a mí tiene un hogar. En vano. El pecado está en dar algo esperando respuesta, no ofrecer las cosas como si fueran un regalo, a fondo perdido. Ser generoso y altruista está reservado a unos pocos y no estoy entre ellos.

Yo quiero que venga todos los días, que sea agradecida, que ronronee, que se suba a la mesa y que se duerma a mis pies. Ella no es así y no termino de aceptarlo. Si pasan dos o tres días sin saber de ella me preocupo, me pongo en lo peor, pregunto, me comentan que la han visto comiendo de otra mano. Me alegra saber de ella sin ser una alegría completa, siento una punzada de traición, igual está conmigo que con otro. Me cuesta pensar que ella no es de nadie, que es gata, que no entiende lo que es la fidelidad.

Hoy ha vuelto, estaba preparado, me ha maullado, me ha mirado a los ojos, se ha dejado coger y acariciar. Se ha subido a la mesa y ha estado observándome con curiosidad, se me antojaba que estaba examinándome. De repente, un salto, un minuto en la puerta, duda si ir a derecha o izquierda y luego adiós.

Si vienes otra vez aquí estaré, gata, ten cuidado por ahí. Si vienes otra vez no esperaré nada, solo disfrutaré de tu compañía, pero vuelve, que sepa que estás bien. Vuelve.

