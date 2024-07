Lamine y el mal

¿Maldad o estupidez? Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, comercializa una marca de café con el logo invertido de las Waffen SS. Cualquiera diría que un diseñador gráfico facho le ha colado un gol por la escuadra, si no fuera porque el propio futbolista posa con una camiseta de fútbol americano con el número 88. De todos los números posibles ha ido a elegir ese, que es una pista, un guiño, de los que se dejan los ultraderechistas en los comentarios, porque «eight eight» es «HH», «Heil Hitler».

¿Intención o casualidad? Esos guiños escritos o dichos que te quedas, si no los conoces, en estado de incertidumbre, porque parece un comentario desubicado y aleatorio, se les llama ‘dog whistles’, o ‘silbatos para perros’, por aquello de que son silenciosos, ininteligibles, salvo para quienes se les ponen las orejas tiesas de interés, que son los fascistas y nazis, o quienes están al tanto de dichos silbidos, ya que, al final, se acaban conociendo, que tampoco son tan listos como ellos se piensan.

Si dices algo a Marcos Llorente, su cohorte de ‘broes’, que son pavos que se creen sus bros pero en realidad son sus ‘hoes’, te dirán que qué poco sentido del humor tienes y que por algo se llama la marca de café ‘Irreverente’. Lo que me lleva a pensar que, si es más escandaloso el uso profano de un logo de un cuerpo de élite de exterminio genocida que el pentagrama satánico, ahí es donde te tienes que quedar, al fin y al cabo, Satanás es un hipotético mal, pero los nazis son un mal cierto. No hay que reírse con el mal, porque es darle cancha, hay que reírse de él, que es despreciarlo. Así que aquí me quedo.

Marc Llorente acumula dos tarjetas amarillas jugando el partido de la decencia básica, que es no ser fascista. Tiene todo el derecho del mundo y entra en su libertad de expresión, aunque el resultado está entre no saber lo que hacía y quedar como un cretino o, sabiendo lo que hacía, quedar como un nazi. Evidentemente, si él tiene todo el derecho, yo también a desalojar de mi vida todo lo que tenga que ver con Llorente, como es, por ejemplo, el Atlético de Madrid.

Puede ser que Llorente haya sido descartado de la convocatoria de la Eurocopa por la duda que tuvo Luis de la Fuente al no saber si era un nazi o un necio, o un nazi necio, aunque todos terminan siendo necios al final. Así que antes de que nos lancemos a hacer memes sobre Blas de Lezo y de cómo le dimos cañita a los ingleses en batallas que no hemos conseguido fijar en el imaginario colectivo, ni nacional ni mundial, quiero imaginarme la cara que tuvo que poner el jugador del Atlético cuando vio en el televisor el tanto del empate, el que reiniciaba el partido, el zurdazo de Lamine Yamal, de rostro moreno y estirpe mezclada, enseñándole al mundo entero y a Llorente, tan blanco, tan puro, tan descartado, la manera correcta de ser irreverente.

