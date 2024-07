Se acabó la fiesta

A Vox le costó sangre, sudor y lágrimas entrar al Gobierno regional. Por estos días del pasado verano Fernando López Miras se empeñaba en afirmar que en las elecciones autonómicas había obtenido lo que pedía: la ‘mayoría suficiente’ para gobernar, su eslogan de campaña, y no necesitaba extraños en su Consejo de Gobierno. Solo en el último minuto de la cuenta atrás el líder del PP dio su brazo a torcer y ofreció a los abascales dos cargos de consolación, ambos de títulos sonoros, pero deslocalizados de los puntos de interés programáticos de Vox.

Entrar al Gobierno siendo la tercera fuerza política es difícil, y solo se explica por el estado de necesidad de la primera cuando ésta no alcanza la mayoría absoluta. Pero al vencer la resistencia del PP, Vox mostró fortaleza. Ahora, al abandonar el Gobierno voluntariamente, expresa simpleza. A los Gobiernos de los que uno se marcha no se regresa, de modo que queda marcado el destino: la eterna oposición.

No podrá decirse, sin embargo, que Vox no sea previsible. Su gesto de romper las coaliciones autonómicas con el PP abunda en el retrato preconcebido: no es un partido fiable, sino inmaduro y refractario a la gestión. Responde al modelo de grupúsculo ideológico sectario cada vez más concentrado, y tiranizado por un líder obcecado, Abascal, que en este tránsito se ha permitido una nueva prueba de egotismo al sacrificar a sus propios generales.

El líder popular no parece muy proclive al acercamiento al PSOE, pero las circunstancias obligan. Esto exigiría de su parte una desprogramación de Vox

Un estúpido suicidio

Solo podría existir un pretexto político que justificara esta decisión unilateral de Abascal a la que ha arrastrado a sus aparatos territoriales, con gran fastidio de éstos, incluido el murciano, y es que tuviera indicios mediante algún conducto acerca de que Pedro Sánchez pudiera convocar elecciones generales en los próximos meses. Ante esa posibilidad, habría decidido romper amarras con el PP para acudir a las urnas sin dependencias. De no ser así, el abascalazo es el principio de un estúpido suicidio. Esta retirada del Gobierno estaba prevista para el verano de 2026, un año antes de las próximas elecciones, pero hacerlo un año después de las de 2023 condena a Vox a una oposición radical, es decir, obstruccionista, a lo largo de los próximos tres ejercicios, para lo cual no habrá cuerpo que lo aguante. Y ese cuerpo tal vez no sea el de López Miras, sino el de José Ángel Antelo.

Gobernar en minoría

El presidente murciano asegura que no adelantará elecciones y gobernará en minoría. Su portavoz parlamentario, Quino Segado, le hizo de telonero para calificar de ‘irresponsabilidad’ el solo planteamiento de poner a orear las urnas. Ambos deberían tener más cuidado con lo que afirman. Hace un año, el presidente no descartaba repetir elecciones si Vox no se avenía a investirlo sin contraprestaciones de Gobierno (si no era una irresponsabilidad antes ¿por qué habría de serlo ahora?). Y, por otro lado, quién sabe si Núñez Feijóo no calcula dar un golpe de efecto provocando autonómicas anticipadas en las cinco Comunidades en que Vox ha hecho un butrón al PP. El líder popular ha ganado las generales, la mayoría de las autonómicas y municipales, las gallegas y las europeas, y ha incrementado presencia en las vascas y en las catalanas. Podría intentar un nuevo órdago electoral contra Sánchez, y de paso contra Vox, pasando a limpio el estado político del pentágono trazado por Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Región de Murcia. Nunca hay que descartar algo por anticipado.

¿Qué va a hacer para gobernar en minoría? Lo que siempre ha hecho, es decir, cualquier cosa. Dice uno de sus consejeros: «Lo que sabe López no lo sabe Miras, y viceversa». Pues eso

Pero, de momento, el propósito de López Miras es gobernar en solitario, en minoría. Se dirá: a fin de cuentas es lo que pedía tras el resultado de las elecciones. Pero el escenario no es el mismo con un Vox que hubiera acabado aceptando su apoyo parlamentario sin entrar al Gobierno que otro en que ha salido de éste y con una estrategia de confrontación contra el PP.

Todos en su entorno ven muy tranquilo al presidente. Hasta ahora ha sido muy comedido en sus reacciones. Ha mantenido el silencio hasta que ha podido, y cuando le ha sido inevitable pronunciarse lo ha hecho sin reaccionar con virulencia contra los desertores, así como tampoco ha seguido el camino del valenciano Mazón, que destituyó de inmediato a los consejeros de Vox y resolvió la crisis en cero coma.

El mensaje del murciano es claro: al tratarse de una ruptura dictada desde la cúpula nacional de la sede de Bambú, López Miras no reprocha nada específicamente a Vox Murcia y no pretende ahondar en diferencias con un Grupo Parlamentario al que seguirá necesitando en adelante. Tal vez por eso mismo ni siquiera ha intentado la vía extremeña para chequear al consejero de Fomento, Pancorbo, la mayor víctima a efectos personales de esta operación, pues carece del colchón de Antelo, con escaño en la Asamblea Regional. A Pancorbo lo llamaron para cuatro años, y al primero le han obligado a renunciar, estoy convencido de que con tanto disgusto o más con que Antelo, de puertas para adentro, se ha aplicado el harakiri. De Pancorbo solo cabe decir una cosa: ha sido mejor consejero que su antecesor del PP, lo cual tampoco hay que tomar como un elogio.

No nos hagamos daño, pero...

Bien, ahí tenemos una clave, reflejada en la entrevista que hoy publicamos con el lider regional de Vox, Antelo. En sus respuestas tampoco hay reproches para López Miras. Da la impresión de que ambos han seguido esta crisis en conversaciones y contactos mutuos, dándola por inevitable en función de causa mayor. Eso significa que podrían querer seguir entendiéndose en el ámbito parlamentario, pero es obvio que Abascal ha hecho un plante al PP con todas las consecuencias y pretenderá crear dificultades permanentes en los Gobiernos autonómicos en que se han escenificado las escapadas más allá de la política inmigratoria, sobre la que, por cierto, no existían compromisos explícitos en el pacto regional de Gobierno.

El mensaje de López Miras es claro: al tratarse de una ruptura dictada desde la cúpula nacional no reprocha nada, específicamente a Vox Murcia, al que seguirá necesitando en adelante



Pero la animadversión es mutua. Una vez que Abascal ha echado las cruces a Feijóo tampoco interesará a éste que se traduzca la imagen de que en los Gobiernos autonómicos se sigue practicando una política de colaboración parlamentaria, aun con Vox fuera del poder ejecutivo, que desluzca su desligamiento de la extrema derecha. Si Vox ha roto con el PP parecería lógico que el PP no se siguiera implicando en la esfera de Vox.

López Miras, ‘centrado’

La espantada del abascalazo ha tenido la virtud de ‘centrar’ al PP. López Miras podría intentar atraer la colaboración del PSOE. Cuando se está en minoría hay que jugar todas las cartas. De antemano, el líder popular no parece muy proclive a ese tipo de acercamientos, pero las circunstancias obligan. Esto exigiría de su parte una desprogramación: si Vox se va, puede cancelar todo compromiso con los abascales. La actual Ley del Mar Menor, consensuada en su día con el PSOE, no habría que reformarla, y tampoco renunciar al Consejo de la Transparencia si fuera verdad que su liquidación se debió a una imposición de Vox y no a un deseo oculto del PP para el que utilizó a los abascales como policías malos. Ha sido Podemos el que ha señalado estas dos cuestiones, por lo que parece claro que un principio de desprogramación de sus hasta ahora socios permitiría a López Miras obtener algún nivel de colaboración de la izquierda. Para ir llevándolo. Si fuera verdad que al PSOE le preocupara la extrema derecha para algo más que para utilizarla como ariete contra el PP se abrirían espacios de posible colaboración entre los partidos mayoritarios. El estigma de un PP colaboracionista con un PSOE sanchista, que enarbolaría Vox, sería tan fatuo como el de los socialistas que incluyen al PP en la extrema derecha.

¿Y ahora, qué?

¿Qué va a hacer López Miras para gobernar en minoría? Lo que siempre ha hecho, es decir, cualquier cosa, lo que significa que no se puede descartar nada. Dice uno de sus consejeros: «Lo que sabe López no lo sabe Miras, y viceversa». Pues eso. Llega la hora de la flexibilidad, de la negociación, del riesgo, del atrevimiento. Como en el anuncio de la colonia Brummel, hay momentos en que un hombre se la juega. En fin, que se acabó la fiesta (no sé dónde he oído antes esta frase), y empieza la política. Y en estas circunstancias resulta que el PSOE, relegado a sus quince escaños, también juega. Está averiado, es cierto, con Pepe Vélez pensando en otra cosa, pero le llega una oportunidad. Es mejor compartir medallas a que sea el otro quien sistemáticamente se las cuelgue.

Hay, sin duda, un escollo aparentemente insalvable: los presupuestos. No parece posible un consenso PP/PSOE para esquivar el fantasma de Vox, y esto puede obligar a López Miras a prorrogarlos. Pero ¿por cuántos años? Un año, vale. Pero quedan tres de legislatura. ¿Y cómo seguir reprochando a Sánchez que siga sobreviviendo en ese vacío si al día de hoy es el horizonte que tienen por delante las autonomías populares que han quedado en el alero?

Por lo pronto, el presidente dará mañana a conocer su ajuste de Gobierno obligado por la salida de los dos consejeros de Vox. La apuesta de mínimos consiste en que reubicará las competencias adscritas a la vicepresidencia de Antelo, haciendo desaparecer todo ese departamento, y nombrará a un consejero de Fomento en sustitución de Pancorbo. No parece que necesite hacer algo más. Y aquí paz y después gloria. López Miras seguirá adelante con un equipo más compacto, mientras en Vox empezará a germinar la nostalgia. Nadie se da cuenta de lo que se puede perder hasta que se pierde. Antelo tendrá que recuperar, por lógica, la portavocía del Grupo Parlamentario, desplazando a Rubén Martínez Alpañez, quien parecía disfrutar de su lugar al sol en ese cargo.

Antelo y el presidente podrían querer seguir entendiéndose en el Parlamento, pero es obvio que Abascal ha hecho un plante al PP con todas las consecuencias

Hay en la entrevista de hoy a Antelo un par de mensajes que insinúan que los efectos de la nostalgia se han iniciado ya. Por un lado viene a decir que una cosa es que los políticos de Vox se marchen del Gobierno y otra que tengan que hacerlo también los cargos intermedios que han trabajado con eficacia. Como si los cargos intermedios no fueran políticos y no pudiera sospechar el PP que de mantenerlos no siguieran reportando a Vox. Es como irse sin querer irse o intentar salvar los muebles de un naufragio para el que los que se decidieron a colaborar con Vox en la Administración no estuvieran advertidos.

Otra perla de Antelo es cuando admite que en su partido pudiera haber algunos que no resistan los cantos de sirena del PP («no pongo la mano en el fuego por nadie», dice), lo cual debe constituir un sufrimiento, dada la inseguridad de la respuesta a la pregunta ¿qué clase de partido lidero yo? ¿Acaso un remedo de Ciudadanos, donde el único principio era acudir al mejor postor?

La musculatura de los 16

Lo más penoso del asunto es que la crisis se produce, en lo que se refiere a la Región de Murcia, por la acogida de 16 menores en el reparto consensuado entre Comunidades de unos 350 inmigrantes de cuantos colapsan los servicios de socorro de Canarias. Cualquier día de este mes han llegado en pateras a las costas murcianas muchas más personas en situación de precariedad que las que corresponden por la cuota canaria. Da un poco de asquito escuchar a Abascal calibrar la musculatura de estas víctimas, cuyo vigor indicaría que no son realmente menores. Y suponer que un puente aéreo con África para la devolución en caliente resolvería el fenómeno global e imparable de la inmigración. La instrumentalización política del dolor ajeno, la despersonalización de seres humanos con apelativos como menas y la supeditación del conjunto de las obligaciones políticas a la caracterización del extranjero desasistido como potencial delincuente es una crueldad que algunos que dicen mantener los valores cristianos y son fieles de misas con la debida periodicidad consideran coherentes. Dios los pille confesados.

Abascal ha emprendido una política a medio plazo que considera rentable a la vista de los movimientos electorales europeos que lidera el infumable Orban. Con ella cree que puede capitalizar el analfabetismo social que ha hecho emerger al tal Alvise cuando en realidad legitima a éste, pues el personaje ni siquiera precisa de una cierta argumentación compleja que hasta Vox se ha de permitir elaborar. En el fondo, el abascalazo denota una frustración, y es que la implicación en tareas de gestión pública es una actividad inhábil para su partido, pues la realidad contradice a la ideología. Y así, les es más práctico ejercer de predicadores que de gestores.

En realidad, Vox no está solo. También en el ámbito de la izquierda hay voces que llaman a que Sumar se despida del Gobierno de Sánchez, pues estaría limitado en su tarea transformadora. Mejor estar en la calle pancarteando que en los despachos haciendo lo que se pueda. Tendrá gracia cuando en el próximo curso observemos votaciones parlamentarias coincidentes entre PSOE, Vox y Podemos. Cada cual con su retórica, pero con los votos en el mismo saco. O quizá sea que la fiesta empieza ahora.

Suscríbete para seguir leyendo