Las fiestas populares no son para mí

He estado en Pamplona tres veces coincidiendo con los sanfermines. En las tres ocasiones me he abstraído de la fiesta en la calle. Iba del colegio mayor hasta el campus universitario en un autobús atravesando toda la ciudad, con innumerables festeros tendidos en los parques o, incluso en el duro asfalto. Se contaba una historia de un festero (extranjero por supuesto, como todos los imprudentes que sufren percances según opinión unánime de los residentes) que murió aplastado por una camión bajo el que dormía la mona. No sé si la historia es real o una leyenda urbana. Se non è vero, è ben trovato.

Solamente me he integrado en fiestas locales un par de temporadas en mi vida. La primera cuando niño en las fiestas de Santa Lucía. Yo vivía en los jardinillos, justo donde se cerraba con una valla metálica el recinto ferial. Recuerdo a los grupos locales de música tocando y cantando canciones pop en un lenguaje altamente incomprensible que pasaba por ser inglés ante un público que no entendía una papa de inglés, yo incluido. Otra época fue en la preadolescencia, cuando pasábamos en vela la noche del Encuentro por las calles de Cartagena, con un ambiente espectacular que se extendía también hasta mi barrio, donde un bar del Pinacho servía absenta mezclada con pastís como si fuera agua del grifo.

Cuando volví al mundo de las personas normales, después de ser abducido a otra galaxia mental durante cuatro años, ya no tenía ganas de este tipo de festejos salvajes. Estaba en Cartagena cuando se iniciaron las Fiestas de Cartagineses y Romanos, pero en esa época ya tenía mis miras profesionales fuera de la ciudad y no terminé de dar los pasos necesarios para integrarme en ninguna de las agrupaciones. Por otra parte, lo festeros de Murcia se quedaban muy lejanos de mis gustos de entonces. Cuando un sardinero me contó que hacía pis sobre los juguetes que repartían porque no había más opción en la carroza, decidí que tamaño nivel de obnubilación alcohólica y guarradas rampantes no me atraían en absoluto. Desde entonces me he mantenido alejado de cualquier celebración pública o agrupación festera.

La verdad es que no tengo muy claro si ha sido una buena decisión. Pero que la verdad es que no echo en falta las cogorzas que me he ahorrado.

