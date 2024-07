Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos cuando este planeta se destruye paso a paso gracias a la contaminación de gases, lumínica y de personas. La de gases invernadero o no, Falcón o no, cambio climático o no, qué más da. La lumínica, porque hay calles de ciudades que pueden iluminar a todo un pueblo de la España vaciada. Y, por fin, de personas. Que perspectiva hay cuando las dos mayores potencias tienen: una, a un guerrero que invade naciones, y otra, que debe elegir entre un presunto delincuente o alguien que se pierde en sus razonamientos discursivos. Sin olvidar a los que solo les importa el poder a costa de lo que sea, incluido entregarse a las exigencias de un fugitivo de la justicia. Esa es la herencia general que vamos a dejar a hijos y nietos.

Pero, ¿y la particular? Uno, que es partidario de dejar la herencia en vida, que es cuando probablemente más lo necesiten tus descendientes -dado que la economía española va cada vez mejor, y por eso no pueden comprarse, y a veces ni alquilarse un piso- y les viene de maravilla recibir algo de dinero o de patrimonio ahora, y no después. Nuestro Código Civil divide en tres tercios la herencia de padres a hijos: un tercio es la legítima, que significa que, salvo que los desheredes, has de dejarla forzosamente a todos ellos por igual. Otro tercio es con el que puedes mejorar a uno de ellos, por ser el preferido o por ser el que necesite mayor atención el día de mañana cuando faltes. Y el tercero se lo puedes dejar a quien te dé la gana.

Pero esto parece que está demodé, según una convención de jueces, notarios y abogados reunidos hace poco en Valencia, porque apuntan que nos regimos por una ley de hace 130 años, y ya va siendo hora de modificarla, sin necesidad de llegar a lo que otros países hacen, que es que va todo al Estado. Sus argumentos son que las cosas han cambiado en cuanto al concepto de sociedad y familia, e incluso de esperanza de vida, que se sitúa en unos 83 años. Por lo que el hijo/a/e puede recibir la herencia en torno a los 60 años de edad, casi como el rey Carlos III. De ahí que esos juristas propongan la modificación o la supresión de la legítima.

La solución pasaría por conceder una libertad total o parcial a la hora de testar. En el primer caso de libertad total, el testador puede dejar toda su herencia a quien le venga en gana, ya sean personas físicas, jurídicas, asociaciones, fundaciones etc. La segunda, de libertad parcial, consistiría en que si tienes hijos menores de edad -lo malo es que, como generalmente no sabes cuando vas a morir, no puedes calcular muy bien la edad de tus vástagos-, debes dejarle lo suficiente para su formación hasta que cumplan 26 años, pudiendo el juez prorrogar cinco años más. Asimismo, se debe respetar la obligación de alimentar a los hijos discapacitados, a los padres, al cónyuge y a los nietos huérfanos que carezcan de posibilidades económicas. Finalmente, una tercera solución pasaría simplemente por rebajar la cuota de la legítima en el Código Civil.

Navarra ya se adelantó a esa libertad en el testamento, pues su derecho foral permite dejar sin nada a tus hijos al morir, sin necesidad de tener una justa causa de desheredación -atentar contra el testador, amenazarlo, usar violencia o fraude para que haga el testamento en un sentido u otro, o haberle negado atención o alimentos-. Lo curioso es que esa ley navarra a lo único que obliga es a mencionar en el testamento a tus herederos para que sepan que te has acordado de ellos, y aun así, no le dejas nada -es decir, encima de desheredado, recochineado-. Basta con usar la fórmula de ‘legítima foral’ que consiste en decir que «se dejan cinco sueldos febles o carlines por bienes muebles y una robada de tierra en los montes comunes por inmuebles». Lo dicho, un recochineo, porque esa moneda ya no existe, ni tampoco te pueden dejar en herencia un trozo de un monte público.

También hay otros territorios que conceden libertad de testar, como es el Valle de Ayala, en Álava. En Cataluña, la legítima solo es una cuarta parte de la herencia. En el País Vasco y en Aragón puedes dejar todos tus bienes a un hijo y los demás que se queden a dos velas. Eso se llama crear familia y dejar una herencia para que todos tus hijos se peleen cuando estés ya en otro lugar menos material que este. Habrá pensado el legislador, como aquel juez cuando le dieron dos bofetones a su alguacil, que iba a cobrar una multa en su nombre, «así me las den todas». Añado yo: y ahí os quedáis.

