Beneficios del aburrimiento

Nunca creí que el aburrimiento tuviera alguna ventaja, más allá de descansar la mente y relajarse. Siempre pensé, al contrario, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y aunque me encanta dejar a mis hijos dormir, no me pesan para nada esas horas, al lado de las que pasan delante de la pantalla. ‘La máquina’, como la llamamos en casa.

Hace un año más o menos, por esta época, hablé con una vieja amiga sobre la guerra que teníamos cada una con las máquinas. No sabes el consuelo cuando hablé con ella y nos desahogamos contándonos nuestras batallas cotidianas. Entonces, me quedé alucinada con los pormenores adictivos de sus hijos con las máquinas. Yo, que creía que tenía un problema en casa, me quedé descansando y pensando en mis hijos como seres ecuánimes y moderados al lado de los zombies sedientos de máquina que ella describía. Una de las perrerías que contó, era que solían coger sin miramientos su móvil (el de ella) y exprimirlo hasta dejarlo seco. Ni atinar a cargarlo podían, del puro enganche. Si sólo fuera eso, que ya me quedé alucinada, todavía. Pero es que luego tenía que ir ella buscándolo por toda la casa, porque ellos ya estaban enganchados a otra máquina. Abducidos totales, ni respondían cuando ella les preguntaba.

Otros artículos de Elena Pajares Mamá está que se sale Memorias de una condena Mamá está que se sale Plan de chicas Mamá está que se sale Cómo educar a hijas fuertes

Me dio hasta miedo y pena por mi amiga. Más cuando me dijo que el móvil lo dejaban tirado «como un drogadicto tira las jeringuillas». Me pareció un símil brutal, pero, desde luego en su caso, real.

Hace unos días la volví a ver. Nada de preguntar por el invierno ni memeces de esas. Directamente le pregunté cómo llevaba el tema en cuestión. No sabes el alivio cuando me dijo que el marido y ella decidieron cortar por lo sano, llevarse a otro lugar las máquinas (si las escondían en casa, las encontraban) y apostar por el aburrimiento.

Si te digo la verdad, al principio me pareció heroico. Apostar por el aburrimiento en verano, cuando los niños están en casa todo el día, tiene mérito.

Por lo visto, el marido se llevaba a las fieras a hacer deporte y a hacer cosas al aire libre. Pero ella les dejaba aburrirse al estilo clásico. Leer, jugar a las cartas o a otros juegos de mesa tan veraniegos, resultó medicinal para esos niños que parecían indomables unas semanas antes. El aburrimiento les vino de miedo. Ella me lo ha contado orgullosa de su logro. No me extraña. No sólo por aplastar el conato de adicción que tenían sus hijos, sino por haber sido capaz, a machetazos, de haber despertado sus cerebros, adormecidos con la máquina hasta entonces. Entre risas contamos que, de no haber sido por el aburrimiento, Isaac Newton no habría estado apaciblemente acostado bajo un árbol, ni con la mente despejada lo suficiente como para pensar qué tipo de fuerza sería la que había hecho caer la manzana sobre su cabeza. Bendito aburrimiento.

Suscríbete para seguir leyendo