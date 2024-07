Lejos de sentirme subido en una atalaya, vigilante, cuando escucho me siento como un animal pequeño, un ratón mismamente, que se asoma por la boca de su madriguera, pone la oreja ( sesenta minutejos), escucha y vuelve al fondo de su agujero a reflexionar sobre lo escuchado.

Hoy ha sido uno de esos días, he escuchado a una ministra decir que ella viaja mucho en metro y autobús y que observa cómo a la gente le preocupa mucho la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo no viajo en metro, principalmente porque aquí no existe metro. Tampoco en autobús porque los cabrones del Ayuntamiento se niegan a poner una línea directa desde la puerta de mi casa a mis tierras pasando por la puerta de El Ranga recorriendo los carriles de la huerta y a la hora en que yo puedo acercarme. Por todo esto no puedo desdecirla, señora ministra. No del todo, bueno sí, del todo, allá voy.

Señora ministra, si usted viajara o viajase en metro observaría que la gente no habla, el que no va jugando con el móvil va con auriculares o simplemente dormita o tiene la mirada perdida en algún punto. No me imagino, ni por allá pasó, a una abuela comentando con una gótica «mira, hija, no sabes lo preocupada que estoy con la renovación de los vocales del CGPJ, estoy en un sinvivir».

Desde el fondo de mi madriguera medito. Nos quieren hacer pensar, que pensemos los ratones, que ustedes son gente cercana que viaja en metro, que se acojonan cuando ven los precios, que no llegan a final de mes, que tienen miedo a que se les rompa la lavadora o a meter el coche en el taller, que no saben cómo van a pagar los libros del colegio de sus hijos, que tienen que pedir una mañana para ir al médico y esperan que su jefe no se lo tome a mal, que intentan estirar al máximo los kilómetros con la reserva. Por eso, señora ministra, quizás haya tanta mirada perdida en el metro; por eso, señora ministra, la renovación del CGPJ es el menor de nuestros problemas. Es más, señora ministra, nos importa un pijo.

