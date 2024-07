¿Puedo entrar en tu garito con zapatillas?

En verano, con los calores, fechas en las que no apetece precisamente llevar mocasines y traje, ¿puede prohibirme un portero de discoteca entrar en el local si llevo puestas bermudas o chanclas? La respuesta es no, no puede vetarme, ni a mí ni a nadie, única y exclusivamente por la indumentaria. Aunque sí por otras cosas y, especialmente, conductas.

Aunque pueda pensarse que los controladores de accesos tienen la potestad de permitir o no el acceso al establecimiento de forma arbitraria (eso tan clásico de ‘reservado el derecho de admisión’), lo cierto es que no pueden. En enero de este mismo año, un joven se lió a tiros contra los porteros de una discoteca de Alcantarilla después de que no le dejasen entrar porque iba en chándal.

El germen de este artículo está en la idea que me dieron mi amigos Fernando Florit y Agustín Muñoz: “¿Por qué no escribes sobre cuando no dejan pasar a alguien a un establecimiento? Le puede afectar a mucha gente”. Agradecido a ellos, paso a desgranar: ¿Qué dice la actual normativa sobre cuándo se nos puede prohibir el acceso a un bar? La Ley 2/2011 de admisión en establecimientos públicos de la Región de Murcia establece que “el derecho de admisión será ejercido con respeto a la dignidad de las personas, sin que en ningún caso pueda producirse discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de los usuarios”. Asimismo, la norma prohíbe expresamente dictar unas normas de admisión que “basadas en juicios de valor sobre la apariencia estética” de la gente. Ahí se incluiría el tema vestimenta.

Así que, no, no pueden decirte que no pasas por cómo vas vestido. Eso sí, pueden alegar que no entras en varios supuestos: si el aforo del local está lleno (en ese caso, conforme va saliendo gente, van entrando nuevos clientes), si hay una edad mínima para acceder, si ya se ha pasado el horario de cierre o si estás especialmente alterado o portas armas. Que sería el caso del pistolero de Alcantarilla, el que iba en chándal.

¿Qué puedo hacer si pienso que el local no me ha dejado entrar única y exclusivamente por cómo voy vestido? Puedo pedir la hoja de reclamaciones. Ya serían palabras mayores si no me dejasen por un tema de mi raza o mi orientación sexual: podría considerase una conducta ilícita. Si te pasa eso, pueden consultarlo con un abogado.

Suscríbete para seguir leyendo