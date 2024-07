Tras el Debate del Estado de la Región, López Miras ha desatado una repentina y febril ansia inversora en los centros educativos del municipio de Los Alcázares: nueve millones para el nuevo colegio ‘Bienvenido Conejero’, 2,5 millones para ampliar el IES Antonio Menárguez con catorce nuevas aulas y 470.000 € para cuatro aulas más en el CEIP Petra Sánchez.

Recordemos que Los Alcázares es el municipio con más «conjuntos modulares prefabricados destinados a centro educativos» (eufemismo de barracones) de la Región, 17 en total, 12 más que en 2018. La pregunta, por tanto, es obligada, ¿Qué has hecho, Fernando, para que en seis años se haya más que triplicado el número de barracones en los centros educativos de Los Alcázares?

La respuesta es simple: nada efectivo, solo la contratación de las obras de un pabellón de Educación Infantil en el CEIP Bienvenido Conejero, presupuestado durante años sin que llegara a ejecutarse y que finalmente no se construyó porque se proyectó en zona inundable. La DANA de 2019 avisó seriamente de la torpeza, si bien sirvió al alcalde, Mario Cervera, para arrancar, ya entonces, al Gobierno regional el compromiso de un nuevo centro escolar.

Cinco años después, Fernando, vuelves a hacer la misma promesa, a bombo y platillo, cuando en todo este tiempo ni has presupuestado un euro ni movido un papel para cumplir tu compromiso de entonces, hasta este año, con 60.000 € para contratar la redacción del proyecto que, transcurridos seis meses, todavía no has sido capaz de licitar. De haber cumplido con tu palabra, el nuevo ‘Bienvenido Conejero’, el ‘colegio de La República’ como se le conoce, ya sería una realidad. Estamos, pues, en el mismo punto que en 2016, pero con más barracones, y pasarán como mínimo cuatro años más para que, por fin, el nuevo colegio este operativo.

La ampliación del IES está en la misma situación, con 9 barracones en su patio y sin tan siquiera presupuesto contemplado para la contratación del proyecto de obras. No obstante, si estarán dispuestas a partir de enero las cuatro nuevas aulas del CEIP Petra Sánchez, curiosamente el único centro que no tiene barracones, por lo que, contrariamente a lo que algún medio ha publicado, su construcción no va a mermar el número de los ya existentes.

Ojalá ninguna de estas promesas forme parte del 58% de las inversiones en infraestructuras educativas presupuestadas que dejas sin ejecutar cada año, Fernando.

